¿Quién es Bely Basarte? Así es la cantante, compositora e integrante del grupo 30s40s50s

Bely Basarte llega a Sevilla este sábado 11 de febrero para participar en la gala de los Goya 2023. La cantante madrileña de 31 años es una de las seis artistas invitadas —Guitarricadelafuente, Natalia Lafourcade, Israel Fernández, Manuel Carrasco y Pablo López— de la fiesta del cine español.

Bely Basarte se presenta en la ceremonia con la promesa de regalar "un número muy emotivo y especial" a asistentes y telespectadores, en el que seguro que cobrará protagonismo su particular y dulce tono de voz.

De YouTube a cantar en la película 'La Bella y la Bestia'

Ese tono de voz fue el que en 2014, cuando abrió un canal de YouTube, convenció a todo el que se asomaba a él. Una vez que terminó la carrera de Administración y Dirección de Empresas, decidió publicar semanalmente un vídeo —cada viernes a las tres de la tarde— con una versión de una canción conocida. Llegó a superar los 350.000 suscriptores.

"La constancia y aprender de mis propios errores ha sido clave para mejorar en estos últimos años", contó sobre esos inicios en una entrevista en La Vanguardia. Fue su plataforma de lanzamiento y en septiembre de 2015 publicó a través de plataformas digitales su primer EP autoproducido con cinco temas propios bajo el título de Si Quieres Pierdes, lo presentó un año después en la Sala Moby Dick de Madrid. "Fue un show espectacular que jamás olvidaré. Juntamos unas 300 personas y ahí fue donde tuve la impresión de que detrás de la pantalla había mucha gente que quería escuchar mi música", explicó en esa misma charla.

Su gran oportunidad no tardó en llegar. En 2017 la llamó Disney para convertirla en la voz de Bella en la versión live action del clásico La Bella y la Bestia: “Significó un reto muy grande que me impuso mucho. Recuerdo que no me quedé tranquila hasta que no estuve en el cine y lo pude escuchar”, contó.

En 2018 publica su primer álbum, Desde Mi Otro Cuarto, con Universal Music. Después llegaron El camino que no me llevó a Roma (2020) Psicotropical (2021) y Nostalgia (2022).

El grupo 30s40s50s, su nuevo proyecto musical

Bely Basarte ha estrenado 2023 con una novedad en su carrera. La cantante se ha unido a David Otero y Tato Latorre para lanzar el grupo 30s40s50s, con el que da rienda suelta a su faceta más desconocida.

"Es la música que siempre he querido hacer cuando era más chiquitita", contaron los tres integrantes en su entrevista con Europa FM.

Bely Basarte, que también toca el bajo en este proyecto, no piensa dejar su carrera en solitario pero aprovecha esta banda para disfrutar de otro tipo de música sin presiones de la industria.

"Tenemos temas muy oscuros y muy cañeros y tenemos temas que son son un tontipop muy gracioso con sus guitarras eléctricas y que no pierde ese sonido macarra que tenemos", explicó en la charla un día antes de su concierto presentación en la Sala Moby Dick.

La dura historia de malos tratos

La cantante atraviesa un gran momento cuando se cumple un año de su dura confesión en Instagram. En marzo de 2022 decidió sincerarse en una publicación y, sin dar nombres, relató las terribles vivencias que vivió con su expareja y que le llevó a pensar en tomar una decisión drástica.

"Si estáis en una situación así, pedid ayuda. Yo no supe", dijo la cantante a través de Stories ante la oleada de mensajes que recibió al sacar a la luz los comentarios machistas que le hacía su ex.

"Fue mi mejor amigo cuando no decía que las mujeres dejamos de servir al cumplir año. Yo me enamoré de él cuando todavía no gritaba en el salón que yo sin él no era nada y que todo lo que he conseguido en mi carrera se lo debo a él y a estar buena", decía el post de la cantante, que reconoció haberse ido de cada de sus padres con la ilusión de construir un hogar que, al cabo de los años, "daba que envidiar al infierno".

"Le entregué todas las horas de mis días porque cada noche abrazados, antes de dormir, me decía que me rodeaba de gente poco interesantes, que yo no podía rebajarme al nivel de la gente que me quería. Fue mi mejor compañero de trabajo cuando no me decía, mientras cenábamos un miércoles cualquiera, que yo nunca sería suficiente par él. Empezamos una pequeña familia cuando todavía me convencía de que no estaba drogado cada vez que yo le preguntaba. Y lo estaba. Todas las veces", explicó la intérprete, cuya historia desembocó en Entre Tirso y Benavente, una canción que esconde un pasado que desearía no tener y la dolorosa experiencia de vivir en una relación tóxica durante casi una década

"Y en la esquina de tu casa | he firmado con mis manos | que la vida que soñaba | se me aleja con los años", canta en este tema incluido en el álbum Nostalgia.

El duro 2021 de Bely Basarte

Antes de esta confesión y del apoyo masivo de sus fans, la cantante atravesó una complicada etapa a nivel personal de la que habló en una entrevista con Carles Francino. "Todo el 2021 se me hizo bastante cuesta arriba. En mi industria había mucha frustración por los conciertos. Entonces no se vendían entradas, se reducían los aforos, se aplazaban los eventos o incluso se cancelaban 24 horas antes del mismo", contó la artista, que llegó un momento en que se vio sin ganas de nada. "Prefería estar en la cama. No tenía fuerzas para hacer otra cosa", explicó.

Fue un cúmulo de varios ingredientes. "Ya no era solo a nivel personal, que sí que es verdad que he pasado por un gran bache, sino que el profesional también estaba atascado", explicó la cantante, que en la entrevista acabó reforzando la necesidad de llorar cuando sea necesario porque siempre será positivo.

Su paso por 'Tu cara me suena' y 'La Voz'

Bely Basarte es una cantante 360 que también ha llevado sus conocimientos musicales a la televisión. En 2020 se convirtió en coach del programa Gana con tu Voz 2020 y un año después se unió como invitada a Tu cara me suena.

La cantante acudió como invitada para convertirse en Olivia Rodrigo cantando Drivers license.