¿Quién canta en los Latin Grammy 2025? La lista completa de actuaciones

La semana de los Latin Grammy 2025 comenzó por todo lo alto con la ceremonia de entrega de los Premios Especiales, en la que Enrique Bunbury recibió un premio muy especial. Ahora ha llegado el momento de saber qué nominados se harán con el gramófono este año, pero también de disfrutar con las actuaciones que este día nos reserva.

La gala tiene lugar en el MGM Grand Garden de Las Vegas —siendo esta la decimosexta vez que se celebra en este estado—. Como cada año, la ceremonia está presentada por varios cantantes y celebridades, siendo los encargados de ejercer esta labor Maluma y Roselyn Sánchez este año.

Pero, si algo tendremos en esta velada, es una gran cantidad de artistas concentrados en el mismo espacio, no solo nominados —como Bad Bunny o Guitarricadelafuente— sino también aquellos que actúan en la gala principal y en la premiere, la cual se celebra unas horas antes.

A continuación, te contamos quiénes son los artistas que actúan en los Latin Grammy 2025:

Aitana

Lejos queda ya la época en la que Aitana era conocida como la concursante de Operación Triunfo 2017 que quedó en segundo puesto. La barcelonesa ha puesto todo su empeño en instaurarse como una de las figuras más importantes del pop español e internacional, siendo capaz de llenar el Palau Sant Jordi y el Metropolitano durante su exitosa gira METAMORFOSIS SEASON. Su próximo objetivo ya está cerca: dar comienzo a su gira Cuarto Azul World Tour y ganar los Latin Grammy al Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Empaque de Grabación.

Raphael

La gran sorpresa de la noche vendrá de la mano de Raphael, siendo esta actuación parte de su vuelta a los escenarios tras sus problemas de salud. El artista, que cuenta con míticos temas como Mi gran noche yDigan lo que digan ha recibido el reconocimiento a Persona del Año 2025 de La Academia Latina de la Grabación. Su último disco, Ayer…Aún (2024), que incluye un dueto póstumo con uno de sus ídolos musicales, Édith Piaf, es un proyecto tributo a la música francesa y a sus artistas. Actualmente, el artista continúa con su gira Raphaelísimo.

Alejandro Sanz

Con un total de cuatro nominaciones a los Latin Grammy —Grabación del año, Álbum del año, Canción del año y Mejor álbum de pop contemporáneo—, Alejandro Sanz se subirá al escenario para cautivar al público con su música. El autor de temas como Amiga mía o Corazón Partío planea iniciar la gira de su último disco ¿Y ahora qué? el próximo año, una gira con la que no solo actuará en España, sino que también dará 20 conciertos en América. Además, el 21 de noviembre lanzará una versión extendida de su álbum, llamada ¿Y ahora qué? + y que ampliará las 6 canciones del original a un total de 13.

Rauw Alejandro

Tras el estreno de su último álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0 el 26 de septiembre, Rauw Alejandro llega a los Latin Grammy para hacernos bailar a ritmo de reggaetón y sones latinos. Pero el cantante no solo se subirá al escenario para cantar, sino que posee dos nominaciones, a Álbum del año y Mejor interpretación reggaetón. Actualmente, se encuentra finalizando los últimos shows del Cosa Nuestra Tour, siendo su último destino Puerto Rico el 29 de noviembre. Desde luego, Rauw Alejandro es experto en regalarnos 'temazos', pues cómo olvidar aquel verano en que su Todo de Ti sonaba por todas partes.

Nathy Peluso

Argentina criada en España, Nathy Peluso siempre ha sido una revolución dentro de la música. Su BZRP MUSIC SESSION la catapultó a la fama, pero sin duda su capacidad de innovar ya la hicieron destacar en sus inicios. Por esto mismo, ha sido nominada este año a Mejor interpretación urbana/fusión urbana y Mejor canción urbana. Gracias al éxito de su último álbum Grasa, la cantante está arrasando en el GRASA Tour, el cual finalizará en Madrid el 17 de febrero. Sin embargo, la artista acaba de sacar apenas hace un mes su último EP MALPORTADA, el cual está siendo todo un éxito.

Morat

Creadores de grandes éxitos como Cómo Te Atreves o Cuando Nadie Ve, la banda colombiana Morat lo dará todo sobre el escenario de los Latin Grammy. Han pasado 15 años desde la canción que les dio su gran boom, Mi Nuevo Vicio, su colaboración con Paulina Rubio, pero la banda sigue más viva que nunca. Su gira Asuntos Pendientes está prevista que finalice en diciembre de este año, aunque la banda anunció que su punto final sería en el Coachella 2026. Solo queda ver si consiguen hacerse con el premio a Mejor Álbum de Pop/Rock para quitarse ese asunto pendiente.

Gloria Estefan

La leyenda de la música latina Gloria Estefan también será una de las protagonistas de la gala, tanto por ser una de las artistas que actuarán como por sus dos nominaciones: Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional. La cubana fue toda una pionera dentro de su ámbito, siendo capaz de mezclar el pop anglosajón con ritmos latinos. Éxitos como Conga o Mi Tierra, permanecen hoy en día aún vigentes. Su último álbum Raíces ha sido el primero completamente en español tras muchos años y busca rendir homenaje a su herencia latina. Aunque actualmente no posee una gira en funcionamiento, sigue realizando conciertos de forma periódica. Por ejemplo, actuó el pasado mes de octubre en Madrid por el día de la Hispanidad y también en julio en el Tenerife Cook Music Fest.

Carín León

Carín León, con tres nominaciones —Álbum del Año, Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea y Mejor Canción Regional—, se subirá también al escenario para deleitar a los presentes con su música regional mexicana. El autor de temas como Que vuelvas (con Grupo Frontera), Primera cita o No es por acá, estrenó a finales de 2024 su último disco Palabra De To’s, pero en mayo de este año ha sacado una versión extendida con más temas llamada Palabra De To’s (Seca). Actualmente se encuentra en mitad de su gira Boca Chueca Tour 2025, la cual finalizará el 13 de septiembre de 2026 casualmente en Las Vegas.

Grupo Frontera

Siguiendo dentro de la música regional mexicana, el grupo estadounidense Grupo Frontera —con dos nominaciones a Mejor canción regional mexicana—no podía faltar en los Latin Grammy. La banda, compuesta por Adelaido "Payo" Solís III, Juan Javier Cantú, Julián Peña Jr., Alberto "Beto" Acosta y Carlos Guerrero llegó al éxito gracias a las covers que hacían de canciones populares, pero aquella que los lanzó directamente a la fama fue la de No Se Va de Morat. Su éxito x100to, en colaboración con Bad Bunny, les hizo llegar a mucha más audiencia y aumentar su impacto globalmente. En el mes de octubre de este año, sacaron su último álbum LO QUE ME FALTA POR LLORAR y se espera que su próxima gira Jugando A Que No Pasa Nada Tour inicie en 2026.

Christian Nodal

Otro mexicano que también cuenta con una nominación a los premios —en la categoría Mejor álbum de música ranchera/mariachi— es Christian Nodal. Con tan solo 18 años, logró un gran impacto con su álbum debut Me Dejé Llevar, destacando el sencillo Adiós Amor. Otros de sus grandes éxitos son No Te Contaron Mal y Ya No Somos Ni Seremos. Además, su último álbum ¿Quién + Como Yo? ha tenido tanto éxito que incluso ha sido nominado este año en los Latin Grammy. Quién sabe si logrará hacerse con la victoria, pues el artista ya tiene en su posesión un gramófono que obtuvo en 2019 por su álbum Ahora en esta misma categoría.

Otros artistas

En la gala actuarán muchos otros artistas como el mexicano Pepe Aguilar, nominado a Mejor Álbum Ranchero/ Mariachi; Iván Cornejo y Danny Luz, nominados a Mejor álbum de Música Mexicana Contemporánea; Kakalo, nominado a Mejor Canción Regional; Los Tigres del Norte, nominados a Mejor Álbum de Música Norteña; o Liniker, nominada a seis categorías: Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Álbum Pop Contemporáneo en Portugués, Mejor Interpretación Urbana en Portugués y Mejor Canción en Portugués.

Por otra parte, también actuarán Joaquina, con cuatro nominaciones —Álbum del año, Mejor álbum de pop contemporáneo, Mejor canción pop/rock y Mejor álbum cantautor; Elena Rose —con otras cuatro nominaciones —Álbum del año, Canción del año, Mejor álbum de pop contemporáneo y Mejor interpretación de música electrónica latina—; Kacey Musgraves, la ocho veces ganadora del Grammy; Carlos Santana, guitarrista mexicano; Edgar Barrera, compositor mexicano; y Adelaido "Payo" Solís III, integrante de Grupo Frontera.