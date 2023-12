¿Quién es Carlos Rivera? Su edad, sus canciones más famosas, su pareja y el problema de salud de su hijo

Carlos Rivera (37 años) es un conocido cantante, compositor y actor nacido en Huamantla (México) en 1986.

Desde muy pequeño sabía que quería dedicarse a la música, una decisión que sus padres no veían del todo bien por miedo a que no funcionara.

"Mi mamá era maestra de párvulos, le gustaba la música, pero no cantar, y cuando le dije que quería ser cantante, fue como si le hubiera dicho que quería ser astronauta", contó para Diez minutos. Intentó entrar en la industria en varias ocasiones y el golpe de suerte vino en 2004 cuando lo cogieron como concursante de La Academia, el equivalente mexicano a Operación Triunfo.

Las canciones más famosas de Carlos Rivera

En 2007, lanzó su primer disco Carlos Rivera, al que le siguieron Mexicano (2010), El hubiera no existe (2013), Yo creo (2016), Guerra (2018) y Sincerándome (2023). Sus álbumes le han permitido coronarse como una de las estrellas más populares de México consiguiendo un premio Lo Nuestro y nominaciones a otros como los Juventud.

Entre sus canciones más destacadas, se encuentran Te esperaba, Para ti, Que lo nuestro se quede nuestro, Cómo pagarte, Me muero o Solo tú.

Su papel en El Rey León

En 2006, le viene la vena de los musicales y se une al reparto de Bésame mucho y en 2008 (22 años) se convierte en el actor más joven del mundo en ocupar el papel protagonista masculino de La Bella y la Bestia.

El musical que le catapultó a la fama fue El Rey León, que empezó a interpretar a Simba en 2011 y poco después hizo la prueba y logró el mismo rol en España. Entre 2011 y 2013, él era el hijo de Mufasa en la obra del Teatro Lope de Vega durante más de 700 representaciones.

"Me lo ofrecieron por descarte, porque no habían encontrado al actor que quisiera hacerlo. Yo estaba con 'Mamma mia' en México cuando me dicen que van a traer a España 'El Rey León'. No me aceptaban porque me exigían papeles que no tenía. Hasta que los de mi productora me dicen que envíe un video, y me llamaron a los dos días", detalló en Diez Minutos.

Carlos visitó recientemente Cuerpos especiales y recordó esta época: "Yo dejé México hace 12 años para venir a ver El Rey León. Mucha gente no lo sabe pero el Simba que visteis de 2011 a 2013 era yo. Yo fui original cast de México y el original cast de España".

En esa época vivió en la zona de Gran Vía, que le gustaba recorrer por las noches al salir del teatro. "Me gusta mucho caminar por ahí por la noche", contó sobre esa zona de la capital en la que ahora ya no se aloja. "Cuando vuelvo para conciertos, promociones, quería ponerme en la Gran Vía pero ya no pude. No sabía que era esta calle de normal estaba llena de gente", añadió.

El mexicano tiene muchos vínculos con nuestro país. En 2014, fue el asesor de Malú en La Voz Kids y en 2020 de Laura Pausini en la versión de adultos. En 2023, Rivera asistió a la final y cantó con una de las concursantes.

También participó como acompañante en la octava edición de Tu cara me suena. Se subió al escenario con Jorge González e interpretaron su tema Regrésame mi corazón.

En México, ejerce como investigador en ¿Quién es la máscara?

Cynthia Rodríguez, la novia cantante de Carlos Rivera

El cantante está casado con -la también artista- Cynthia Rodríguez (39 años), a quien conoció cuando era un adolescente. Eran amigos porque los dos habían participado en La Academia (en distintas temporadas) y ella lo veía muy pequeño para él. Cambió de opinión cuando fue a verlo en Mamma mía.

En el programa Ventaneando, ella reveló cómo fue: "Salía en traje de baño… Sale Carlitos y yo: ‘¡Carlos!’ Lo veo y digo: ‘Qué guapo está. Lo vi como más hombre y le dije: ‘Oye amigo, wow, increíble todo’. Pero ahí, la verdad, fue como un clic para mí, que dije: ‘¿Qué onda?’, no lo había visto así con estos ojos".

No pasó nada porque en aquel entonces él se mudó a España para protagonizar El Rey León. La presentadora aprovechó una visita de Carlos a México en 2015 para entrevistarlo y tontear con él y al final surgió el amor. En 2016, la pareja hizo pública su relación y desde entonces han sido muy discretos.

Ella se mudó a Madrid y comenzaron a vivir juntos, por lo que el cantante le pidió matrimonio: "Llegó la pandemia y tomamos ya la decisión de vivir juntos y obviamente ya al estar así dije, no quiero nada más en el mundo y nada más en la vida y a partir de ahí fue que le propuse matrimonio en Madrid, hace año y medio".

Se casaron en España el año pasado y han trascendido pocos detalles de la ceremonia, que tuvo lugar en España. "Fue muy poquita gente, la hicimos muy en privado y lo hicimos allá. No queríamos que nadie se enterara antes, y después", aclararon a la periodista Pati Chapoy.

Cynthia utilizó dos vestidos para la ocasión. El primero mucho más grande y pesado y el segundo más práctico para la fiesta: "El primero yo creo que sí llegué con la cadera dislocada, pero no me importaba, pesaba muchísimo, no sé si 30 kilos, porque era una cola, yo caminaba y sentía que alguien me estaba jalando. Luego me cambié otro vestido que también era del mismo diseñador, pero como más ligero, y ese fue para la noche".

Su primer hijo León

El pasado mes de agosto, Carlos y Cynthia dieron la bienvenida a su primer hijo León por fecundación in vitro. "Nosotros no tenemos un tema de infertilidad, nunca habíamos intentado antes porque yo siempre me había cuidado, pero tenía mis óvulos mucho más jóvenes", dijo ella.

No fue hasta noviembre cuando la pareja subió la primera foto del bebé, aunque sin que se le viera la cara. "¡3 meses de la alegría de la casa! Ahora entiendo cuando dicen que el tiempo vuela con nuestros bebés, disfrutando y agradeciendo cada día a tu lado Leoncito hermoso", escribió la presentadora.

En sus redes sociales, Cynthia también reveló que León sufría una patología que le obligaba a cuidar su alimentación: alergia a la proteína de la leche de vaca. Se dieron cuenta que cada vez que comía, le empezaban a aparecer varios síntomas y acudieron al médico para saber qué pasaba.

"Mi nutrióloga me hizo un plan especial para el posparto y la lactancia. Les cuento que Leoncito tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, entonces como lo estoy amamantando no puedo comer nada que contenga leche, solo durante una temporada, mi dieta no tiene nada de leche y no como nada que inflama el estómago, eso me está ayudando mucho", escribió.

