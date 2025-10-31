¿Quién es Chiara Oliver? Conoce a la asesora de Pablo López en 'La Voz 2025'

En los últimos dos años, la artista Chiara Oliver cada vez ha cogido más relevancia, y no solo por su música, sino por su proyección televisiva. La menorquina ha pasado de ser concursante a estar al otro lado: la intérprete es la asesora de Pablo López en su función como coach de la actual edición de La Voz.

Pero ¿quién es Chiara Oliver? La artista es una joven promesa de la música que ya ha formado un séquito de fans de lo más fieles.

De sus comienzos a la televisión

Chiara Oliver nació en 2004 en Ciutadella, en Menorca. De padre español y de madre inglesa, la joven siempre quiso dedicarse a la música. Por eso, desde pequeña cursó estudios artísticos.

Su primer contacto con el escenario fue de niña, participando en concursos de talento locales. Pronto dio el salto a la televisión a través de varios concursos, en los que destacó su talento.

Y es que Chiara Oliver, además de tener destreza tocando instrumentos como el piano y la guitarra, destaca por su característica voz rasgada. Fue precisamente eso lo que le hizo destacar en 2022 cuando participó en La Voz.

Un año después, en 2023, ingresó en la academia de Operación Triunfo, lo que supuso su verdadero salto mediático. Aunque no llegara a la final en el talent musical, sí consiguió una gran cantidad de fans que se llevó fuera de la pantalla.

'La libreta rosa', su primer proyecto

En 2024 Chiara Oliver publicó su primer EP titulado La libreta rosa, inspirado en el cuaderno que llevaba durante su estancia en la academia de Operación Triunfo, donde anotaba sus experiencias y emociones.

De hecho, ella misma ha expresado en alguna ocasión que componer para ella es "como escribir un diario". Su estilo de cantautora mezcla pop, pop-rock e influencias indie, y eso lo refleja en este proyecto, al igual que en su segundo EP. Y es que pocos meses después llegóLa última página, un nuevo proyecto que completaba el primero.

La menorquina ha estado de gira desde el estreno de su música, tanto por España —colgando el cartel de sold out en multitud de salas— como en Latinoamérica.

Su canción con Pablo López

Chiara Oliver tiene una gran proyección con tan solo 21 años, impulsada por la televisión y mantenida por su talento. Artistas como Pablo López apuestan por ella en la industria musical, ya que el cantante ha colaborado con la menorquina en su versión conjunta de tulipanes, estrenada el pasado 29 de mayo. De hecho, ambos interpretaron la canción en directo en el concierto del malagueño en Madrid del pasado 21 de junio.