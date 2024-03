¿Quién es Jolene? La historia de la canción de Dolly Parton que han versionado Beyoncé y Miley Cyrus

Dolly Parton es una de las cantantes de música country más icónicas de todos los tiempos.

La artista, originaria de Pittman Center, Tennesse, publicó uno de los mayores éxitos de su carrera en 1973, cuando tenía 27 años. La canción se convirtió en un clásico atemporal e intergeneracional que ha perdurado hasta nuestros días.

Ahora, a sus 78 años, su tema ha vuelto a cobrar protagonismo después de que Beyoncé lo versionase en su nuevo álbum, y todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿Quién es Jolene?

Quién es Jolene

En el tema, Dolly Parton le canta a una mujer pelirroja de ojos verdes y de una belleza abrasadora, y le ruega constantemente que no le robe a su marido, pero ¿es real esta historia?

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

I'm begging of you please don't take my man

Jolene, Jolene, Jolene, Jolene

Please don't take him just because you can

Your beauty is beyond compare

With flaming locks of auburn hair

With ivory skin and eyes of emerald green

Todo comenzó cuando su marido, Carl Thomas Dean —con el que lleva casi 60 años de matrimonio—, empezó a ir con demasiada frecuencia a visitar a una empleada de la banca y decía su nombre en sueños —frase que incluye en la canción— y eso hizo que saltasen sus alarmas.

"Ella se había encaprichado de forma terrible con él y a él le encantaba ir al banco porque ella le prestaba mucha atención. Se convirtió en una especie de broma interna entre nosotros, yo le decía ‘Demonios, pasas demasiado tiempo en el banco, no creo que tengamos tal cantidad de dinero", contó en una entrevista con NPR.

He talks about you in his sleep

And there's nothing I can do to keep

From crying when he calls your name

Jolene

Pero su nombre no era Jolene, palabra que repite un total de 31 veces en la canción.

Durante uno de sus conciertos, la artista se topó con una pequeña niña de unos ocho años sosteniendo un papel para un autógrafo. Parton contó que su aspecto y su nombre inspiraron la canción, rompiendo con el eterno mito de la infidelidad de su marido, que ella misma avivaba en sus shows.

"La niña era preciosa, tenía un hermoso pelo rojo, una piel perfecta y ojos verdes. Le dije ‘Eres lo más precioso que he visto nunca, ¿cómo te llamas?’. Y ella respondió ‘Jolene’. Yo lo repetí y dije 'Suena como una canción. Voy a escribir una sobre tu nombre'", recordó, y así lo hizo.

La versión de su ahijada Miley Cyrus

En el año 2012, Miley Cyrus versionó el famoso hit de su madrina junto a su banda, en lo que conocemos como la Backyard Sessions, donde la artista se juntaba con su grupo a tocar algunas de sus canciones favoritas y los beneficios los destinaba a su fundación benéfica, Happy Hippie.

La versión la publicó en su canal de YouTube y acumula más de 450 millones de reproducciones, pues es la única plataforma donde se puede escuchar el sencillo. También cuenta con una versión en directo de cuando interpretó el legendario tema en su gira Attention Tour en 2022.

Beyoncé le da su propio toque

Beyoncé acaba de publicar su cuarto álbum de estudio, act ii, Cowboy Carter, un disco que rememora sus orígenes y honra la música country.

La artista ha contado con multitud de colaboraciones de la industria, entre ellas la mismísima Dolly Parton, que se ha encargado de uno de los interludios del proyecto.

Pero además de contar con ella para esa pieza, también ha versionado Jolene, añadiendo cambios en el sonido y la letra para hacerla suya. Así suena.

Pero Miley y Beyoncé no han sido las únicas que han publicado una versión de Jolene a lo largo de la historia. Artista y grupos como The White Stripes, Olivia Newton-John o Becky G son algunos de los muchos que lo han hecho, y dada la relevancia de esta canción, seguro que siguen naciendo nuevas versiones con el paso del tiempo.