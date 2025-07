Quién es Julieta, la telonera de Aitana en Barcelona

"En este trabajo, la artista no solo revisita su pasado reciente, sino que lo convierte en una reflexión profunda sobre el amor, la amistad y el paso del tiempo, todo ello acompañado de una sonoridad más madura y experimental", escribió Eva Sebastián en Mondo Sonoro sobre 23, el último disco de Julieta Gracián, la cantante, compositora y productora barcelonesa que despuntaba desde hace un par de años dentro del pop catalán.

La artista barcelonesa de 24 años sorprendió a la industria desde el lanzamiento de sus dos minidiscos Juji, en 2021, y Ni Llum Ni Lluna, en 2022. Desde el lanzamiento de su nuevo disco el pasado mes de mayo, se ha convertido en más que una de las voces revelación de la música catalana para la crítica. Su salto al escenario nacional es una realidad desde que Sony apareció para lanzar su carrera.

Este sábado 19 de julio, Julieta será la telonera de Aitana en el primer concierto de la gira Metamorfosis Season que la cantante de Cuarto azul ofrecerá en el Estadi Olimpic Lluis Companys de Barcelona.

Así lo confirmaba la propia estrella del pop nacional durante los ensayos de ese concierto a través de sus redes sociales, en los que muestran la sintonía que hay entre ellas: se siguen por redes, se dan likes a las publicaciones e incluso han hablado de posibles colaboraciones.

En esos vídeos que la cantante ha compartido, ambas lucen camisetas con la leyenda "I am the catalan dream" ("Soy el sueño catalán", en castellano), que forma parte del merchandising de Julieta y que es toda una declaración de intenciones de la que ya se conoce como La Dua Lipa catalana. La mayor parte de su repertorio está en catalán porque "es muy coherente" con la persona que es. "Si hago música de forma genuina y trato el proyecto desde el corazón y con máxima naturalidad, lo más normal es hablar en catalán", decía en una entrevista en Europa FM.

Entre cantautora y diva del pop

Asegura la artista catalana que 23 —el título hace referencia a la edad en la que su vida dio un importante giro— es "un disco muy personal, muy autobiográfico", en el que aborda el paso del tiempo, la infancia, la juventud y es "un poco sobre la despedida de estas etapas".

Musicalmente hablando, en este nuevo trabajo, Julieta dice moverse entre el estilo de una cantautora, como en su sencillo M'oblido d'oblidar-te, y de una rockstar, en Taxi; una unión que ella termina definiendo como "pop romántico". Pero Julieta no se pone límites y le gusta probar con todos los estilos, y en sus canciones anteriores hay sonidos electrónicos, house, trap, reguetón, pop...

Entre sus referentes, aquellas artistas en las que encuentra inspiración, están la cantante belga Angele, pero especialmente Rosalía: "Me marcó mucho de pequeña. Me inspiró ya desde su álbum debut Los Ángeles. Me hizo ver que las cosas se podían hacer de otra manera. ¿Por qué teníamos que encasillarnos según el género y lo que estaba previsto de cada uno?".

Tanto admira a la Motomami que incorpora alguna de sus canciones en su repertorio en directo. Hace solo unos días, se viralizó su interpretación en el Summer Festival de Diagonal Mar de un mashup de su tema Jean Blau, canción que lanzó en 2024, con Dolerme de Rosalía.

El del Summer Festival de Barcelona ha sido uno de los últimos conciertos de Julieta antes de su cita con Aitana, dentro de su gira de conciertos Els23Tour, con parada en el BBK en Bilbao o el Pirata Beach Festival en Gandia.

De ingeniera de sistemas a diva del pop catalán

Los inicios de Julieta —hija de un matemático y una periodista— en el mundo de la música se remontan a la pandemia, cuando el tiempo libre le permitió experimentar con la composición y la producción. Desde niña tocaba la guitarra, como su padre, pero nunca antes se había planteado dedicarse plenamente a ello.

"Yo no iba para artista ni de coña, yo estaba estudiando ingeniería de sistemas y siempre había tenido las ideas muy claras. De repente me encontré por el camino con la música, y a mí me cambió la vida. No puedo ni entender cómo pensaba antes", contaba en un programa del canal catalán EVA.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó después del concierto que ofreció en la sala Apolo de Barcelona el 4 de noviembre de 2022 para presentar Ni Llum Ni Llun. "Yo lo hacía como un hobby. Y fue una decisión de pensar, '¿Ju, qué quieres hacer? ¿Quieres estar estudiando en la uni cada día o quieres centrarte en este concierto y hacerlo bien?' [...] Salir y tener 600 o 700 personas delante, caras que no conocía, cantando todas las canciones, todas las letras... fue pensar: 'Aquí hay alguna cosa'", explicaba en esa misma entrevista.

Ese disco fue reconocido con el Premio Enderrock de la crítica como el Mejor disco de artista revelación. Las canciones de la catalana, como A les Fosques, Lokura o Haiku, fueron calando y Julieta pasó a ser una de las artistas preferidas de la nueva ola de cantantes catalanes conocidos como La Banda del Pati. Comparte espacio y seguidores con Mushkaa, otra de las artistas de ese grupo, la hermana de Bad Gyal, con la que grabó las colaboraciones No m'estima + y Vaya liada, que fueron dos éxitos, y con Belén Aguilera, con la que también compartió el tema Thelma & Louise.

Con su voz dulce y cautivadora, sus letras autobiográficas y sus directos, donde despliega todo su talento de popstar, Julieta enfrenta uno de los momentos más importantes de su carrera formando equipo con Aitana, dando un importante paso en su carrera, que solo acaba de empezar.