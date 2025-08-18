Quién es J Kbello: a un paso Eurovisión, su hijo Mateo y su proyección musical

Antes de subirse a un escenario para cantar, J Kbello lo hizo para bailar. El intérprete de V.I.P., canción con la que compitió en el Benidorm Fest 2025, empezó su carrera en el baile urbano y después se interesó por la música —como compositor primero, y como cantante después—.

En la final del Benidorm Fest, J Kbello quedó el tercer clasificado con 134 puntos. Por encima tuvo a Daniela Blasco y Melody, que se convirtió en la representante española de Eurovisión 2025 con 16 puntos de ventaja frente al intérprete de V.I.P., para cuya canción el artista diseñó una puesta en escena protagonizada por la iluminación.

Quién es J Kbello

El cantante gaditano de 27 años se hizo popular gracias al programa de televisión Cover Night, en el que consiguió el segundo puesto. Aunque su estilo mezcla la música urbana y el reguetón, J Kbello reconoce que le gustaría adentrarse en el mundo del flamenco y confiesa que le gustaría trabajar con Abraham Mateo.

El compositor ha lanzado nueve temas a lo largo de su carrera y asegura tener compuestas otras canciones de diferentes géneros como el soul, urbano, hip-hop o reggae. Sus últimas canciones son LA COPIA y LLÁMAME, la cual lanzó junto a JEDET, cantante e influencer que será su compañera de concurso.

'V.I.P.' iba a ser para Blas Cantó

Quedarse fuera en 2024 no le quitó las ganas de presentarse a la cuarta edición del Benidorm Fest. Lo curioso es que, originalmente, V.I.P. no iba a ser para J Kbello. En una entrevista con FormulaTV explicó que el tema nació en "una sesión de estudio que iba a ser para Blas Cantó".

"El productor empezó a hacer unos acordes y a mí me empezó a gustar... Yo antes había hablado con él de que quería hacer un afro, un UK garage, electrónica... Y, de repente hizo unos acordes, salieron melodías y dijo: '¿Y si soltamos esto y lo hacemos para ti?'. Mientras íbamos haciendo la canción, decíamos: 'Esto es muy Benidorm'", contó. En esa misma entrevista, aseguró que empezaron a hacerla en abril y se finiquitó en septiembre.

Padre a los 19 años

J Kbello asegura que no le gusta desvelar detalles de su vida privada, aunque se sabe que tiene un hijo de seis años del que ha hablado en numerosas ocasiones. "Él es mi fan número uno. Se sabe todas mis canciones, incluso las que no han salido. Es la persona que me hace tener los pies en la tierra. [...] Creo que me ha cambiado mi vida a mejor", apuntó en las redes del Benidorm Fest.

"Me enteré con 19 años de que mi expareja estaba embarazada"

El cantante de V.I.P. también ha contado que la paternidad le llegó muy temprano. "Me enteré con 19 años de que mi expareja estaba embarazada y fue algo inesperado por las dos partes", contó en otra entrevista. "A pesar de ello, tener un hijo era el sueño de mi vida. Adoro a los niños, cuando estoy con ellos soy uno más y me siento identificado con esa vitalidad".

De su hijo Mateo también dice que es el motor de su vida, quien le hace no tirar nunca la toalla. "Quiero ser un ejemplo para él. Le apoyaré haga lo que haga", explicó el cantante en la misma entrevista en la que habló de la importancia que tiene para él ir a terapia.

"Voy a terapia para saber afrontar los cambios que me pone la vida. No por el hate. La gente es muy ingeniosa y me río mucho con lo que dicen. Lo que me preocupa son los cambios que se vienen en mi vida, personal y profesional", confesó antes de concursar en el Benidorm Fest.

Su participación 'Tu cara me suena 12'

Durante la duodécima temporada de Tu cara me suena pudimos ver al artista interpretar el tema Lose Control de Teddy Swims, en el cual realizó una interpretación magistral y recibió los halagos del jurado. A pesar de que tan solo estuvo como invitado el programa, el artista declaró sus ganas de participar en la siguiente edición, así que quizás podamos verlo derrochando talento en la pantalla en un futuro no muy lejano.