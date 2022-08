Quién es María Becerra, la cantante argentina que colabora con Lola Índigo en 'Discoteka'

Lola Índigo y María Becerra presentan Discoteka, la canción que hicieron sonar por primera vez a principios de agosto en el Puro Latino Fest de Puerto de Santa María. No es la primera vez que trabajan juntas, ya lo hicieron en 2020 en el remix de su canción High. El videoclip de la canción, que grabaron desde la distancia por las restricciones del coronavirus, suma más de 180 millones de reproducciones.

Vídeos en redes sociales y un monólogo viral

María Becerra es una cantante, influencer y youtuber argentina de 22 años que hace música pop urbana. Su carrera empezó cuando tenía 12 y empezó a subir sus a las redes sociales.

El éxito le llegó con un monólogo que consiguió un millón de visualizaciones en pocas horas y que le animó a abrir su propio canal en YouTube. El primer vídeo lo publicó en 2016, cosas típicas sobre las madres, y cuenta con cerca de dos millones de reproducciones.

Fue solo el principio. Los vídeos de YouTube marcaron solo el despegue de la carrera de Becerra, que en 2019 dio el salto definitivo a la música.

Los inicios de María Becerra en la música

Ese año lanzó su primer EP, 222, con tres canciones con las que entra en el género de pop urbano e incluye guiños al hip hop. Son Tu lady, Nada de amor y Dime cómo hago, que entró en la lista argentina Hot 100 de Billboard.

Después llegó High, en el que colabora con Lola Índigo; la canción con Qué Mas Pues? con J Balvin; WOW WOW con Becky G; o Miénteme con TINI.

En 2021 lanzó Animal, su primer disco. Ese año fue reconocida como Mejor artista América del Sur en MTV Europe Music Awards

Una personalidad t una forma de vestir marcadas por el bullying

María Becerra nació el 12 de febrero de 2000 en Quilmes, ciudad del sur de Argentina. Su padre es médico cardiólogo y su madre enfermera. La cantante de 22 años es la tercera de cuatro hermanos.

De pequeña, compaginó sus clases de comedia musical con jugar al fútbol, una de sus grandes pasiones. Mientras empezaba a hacer videos, Becerra fue víctima de bullying en el colegio y eso marcó su personalidad y su manera de vestirse

"La pase muy mal en el colegio con mucho bullying y situaciones feas. El 2012 fue el peor año de mi vida", contó en una entrevista en el programa PH, Podemos hablar en junio de 2021.

María Becerra cuenta que cuando pasó a secundaria pidió a sus padres que le matriculasen en un colegio técnico. No fue buena idea. Eran solo dos chicas en la escuela.

"Maldito el día en que me anotaron porque la pasé muy mal", dice al recordarlo. "Antes era típico que vayas caminando y que te tocaran la cola [culo], que te manosearan. Yo todos los días iba a quejarme a la dirección y me mandaban a hablar con la psicopedagoga. Hasta las mismas preceptoras me decían: ‘¿Y no pensaste en no usar más jean?’ Yo estaba con el uniforme arriba. Me decían que lleve otra ropa y ahí nació mi obsesión de usar ropa holgada. Yo hoy no me pongo vestidos ni shorts ni de casualidad".

"Quisieron abusar de mí"

Hubo un día que dijo basta, aunque antes tuvo que vivir una situación muy desagradable.

"Una vez cinco compañeros me llevaron al baño, me agarraron de las manos y las piernas y me empezaron a sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. Paso una preceptora, yo estaba gritando y la nada misma. Me salvó que tocaron el timbre [para volver del recreo]. Recuerdo que llegué llorando a mi casa, le conté a mi mamá y al otro día hizo el quilombo de su vida”, contó en PH, Podemos hablar.

El capítulo no se cerró ahí. Años después, cuando ya era famosa, uno de sus acosadores la volvió a contactar por redes: “Uno de ellos, el más malo, me hablo por Facebook cuando empecé a hacerme conocida. Yo no lo podía creer”.

Pareja del rapero J Rei

María Becerra vive ahora un momento dulce que nada tiene que ver con esta etapa. A su éxito en la música se suma también su buen momento personal.

La cantante mantiene una relación con el rapero J Rei, expareja de Cazzu. Se confirmó hace solo unos días cuando Becerra publicó en Stories un vídeo de ambos besándose.

Se confirmaron así los rumores que se habían disparado días antes cuando publicó una foto de unas manos entrelazadas. No se veía quién era él pero la chaqueta daba la pista a los fans del cantante, que rápido vieron que era del trapero Julián Reininger, conocido como J Rei.