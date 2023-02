¿Quién es Natalia Lafourcade? Conoce a la cantante con más Latin Grammy de la historia

Los premios Goya celebran su edición anual en Sevilla. Se trata de una gala en la que actores y actrices serán premiados y estarán acompañados de actuaciones musicales muy variadas. Una de ellas está protagonizada por Natalia Lafourcade, una cantante, actriz y diseñadora mexicana con una extensa trayectoria musical. Cuenta con once discos y ha sido homenajeada tanto nacional como internacionalmente, convirtiéndose en la artista femenina con más galardones de los Latin Grammy de la historia.

A pesar de su increíble proyección por todo el mundo, Natalia tiene claro sus orígenes y todos sus proyectos incluyen toques clásicos y folclóricos mexicanos.

El trágico accidente que la acercó a la música

Natalia Lafourcade (38) nació en Ciudad de México y desde muy pequeña estuvo rodeada de música porque su madre era pianista y su padre clavicordista. Sin embargo, cuando tenía seis años sufrió un trágico accidente intentando montar a caballo que casi le provoca una parálisis corporal completa.

El animal le dio una coz en la cabeza y le diagnosticaron traumatismo craneal. En una entrevista con El Universal, explicó las consecuencias del golpe y cómo le afectó en los estudios: "Implicó mucho tiempo de rehabilitación y que no pudiera ir a la escuela. Eso lógicamente afectó a mis calificaciones: siempre era la última, la que no ganaba ningún diploma o no tenía nunca un 10".

Su madre, pedagoga, decidió hacerlo con música a través de sesiones de guitarra, piano y flauta. Creó un método llamado Macarsi para intentar que recuperar la capacidad de habla y movimiento

La cantante estuvo repitiendo y experimentado hasta que logró recobrar su salud. Desde ese momento, siempre ha confesado que cree en el "poder sanador de la música".

Una girlband, su primera experiencia musical

Cuando tenía 14 años, se unió a la girlband Twist y lanzaron varios singles como Late mi corazón y Hello, no obstante, no tuvo apenas éxito y la artista mexicana decidió salirse y emprender una carrera en solitario.

"Me di cuenta de que ese no era el camino que yo quería tomar en la música. Lo que pasa es que yo hacía canciones desde antes y en ese grupo yo les decía 'quiero meter mis canciones, quiero que grabemos, yo tengo canciones', pero los productores no querían y entonces yo ya sabía que yo quería grabar mi música, aprender a tocar bien guitarra, y me salí", explicó a los medios.

El triunfo absoluto de Natalia Lafourcade

Finalmente, en 2002 lanzó su primer disco, Natalia Lafourcade, y despegó su carrera musical. A este le siguieron muchos otros álbumes como Hu hu hu (2009), Mujer divina (2012) o Hasta la raíz (2015) y colaboraciones con artistas como El Canto del Loco, Miguel Bosé, Chavela Vargas, Jorge Drexler o Julieta Venegas.

Un canto por México I (2020) y Un canto por México II (2021) son el nombre de los últimos discos y surgieron a raíz de un concierto llamado Un canto por México para la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, organizado para recaudar fondos para reconstruir la sede de un centro cultural en la ciudad de Jáltipan de Morelos tras el terremoto que golpeó a la zona en 2017.

Estos proyectos buscaban difundir la cultura mexicana alrededor del mundo y se implicaron muchos artistas latinos. "En algún punto alguien me preguntó '¿cómo convenciste a tantos artistas para que estuvieran en el disco?' Yo le dije que no tuve que convencer a nadie. Eso fue hermoso: todos quisieron estar en este proyecto, porque creen en él. Creen en la importancia de seguir traspasando estos conocimientos del folclore, de nuestras tradiciones", reveló en El País.

Además, explicó cuáles habían sido los temas en los que se había inspirado para lanzarlo: "Es el canto de las mujeres, de la protesta, de lo místico, a nuestras leyendas y tradiciones... tiene tantos géneros mezclados y tantos mundos entrelazados... No sé, siento que son dos volúmenes muy densos, con mucha fuerza, muy de México. Un México de hoy encapsulado en estos dos volúmenes".

La cantante femenina con más Latin Grammy

Su prolífica carrera le ha llevado a ser una de las artistas con más premios de la historia. Concretamente, cuenta con 15 Latin Grammy, siendo la cantante femenina con más estatuillas de este tipo. Por detrás de ella se encuentran Shakira y Rosalía, las dos tienen 12 gramófonos.

Además, también tiene en casa tres premios Grammy, el último lo consiguió este 2023.

La discreta vida privada de Natalia Lafourcade

Natalia Lafourcade ha sido siempre muy discreta sobre su vida privada y no ha hecho pública ninguna pareja, aunque eso no quiere decir que sus seguidores no tengan teorías sobre posibles romances. Uno de ellos fue Gael García Bernal, un actor con el que trabajó para la película Coco. Fue su acompañante para los Oscar y muchos creyeron que el motivo era que estaban juntos.

En Instagram, compartieron una fotografía en la que aparecían juntos y saltaron las alarmas: "Debo declararle toda mi fascinación a Natalia que como dice Jorge Drexler es la mejor compañera para cantar, bailar o actuar en el escenario. Desde sus ojos te invita a que la palabra salga con la verdad que acarrea toda ambigüedad y posibilidades. Qué bonito fue estar ahí arriba en el escenario contigo. Vuela cariño para allá y hacia la posteridad. ¡Ajúa!"

Más allá de esto, no hay más información acerca de la vida amorosa de la cantante. En varias entrevistas ha explicado que está muy bien sola y en 2018 contó que había tenido un novio bastante "tóxico".

"Una pareja que tuve. Éramos muy jóvenes. Creo que a algunos nos toca en la vida pasar por estas relaciones oscuras, que son de verdad, de daño heavy. Uno la pasa tan mal que dice que nunca en la vida se va a volver a poner en una situación como esa y nunca va a permitir que sus relaciones lleguen a este grado de autodestrucción. Y eso fue lo que aprendí", reconoció.

Natalia Lafourcade ha demostrado que es una de las artistas más populares del momento y no necesita a nadie para triunfar. Con su extensa carrera, ha llegado incluso a actuar para la gala de cine más importante de España.