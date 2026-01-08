Quién es Sienna Spiro, la joven promesa de la música británica: de versionar a Adele a actuar en 'The Tonight Show'
Sienna Spiro es una artista británica de 20 años que, tras perseguir su sueño y darse a conocer en redes sociales, ha conseguido abrirse un hueco en la música. Así lo ha confirmado su primer éxito de 2026: actuar en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con una canción propia.
Voces como las de Sienna Spiro conectan directamente con el público por su emotividad y potencia. Por esto, esta joven artista británica ha conseguido formar parte de la industria musical en tiempo récord.
Nacida en Londres el 25 de septiembre de 2005, Sienna Spiro es una cantante y compositora que empezó a escribir canciones con 10 años inspirándose en artistas de jazz. A partir de los 16, empezó a dedicarse a tiempo completo a la música tras sus estudios. "Siempre me hicieron sentir muy rara, extraña y aislada porque hacía música y porque amaba el arte, y fui allí y simplemente encontré a mi gente", dice en Ssense sobre su experiencia en la escuela East London Arts & Music.
Sus inicios con versiones en redes sociales
Antes de publicar sus primeras canciones, Sienna Spiro empezó a publicar versiones en redes sociales desde 2021 para darse a conocer, algo muy habitual en estos tiempos. En pocos años, consiguió hacerse viral en TikTok gracias a la calidez de su voz al cantar temas como Creep, de Radioheed, o Set Fire to the Rain, de Adele. Ahora, suma dos millones de seguidores en esta plataforma.
"TikTok es muy interesante porque genera una reacción inmediata a algo, y hay que ser muy intencional al usarlo. Lo he usado para conectar con la gente, para crear una especie de caja de resonancia y para encontrar personas a través de la música", comenta en la citada entrevista. "Si publicas algo y tiene una gran respuesta, te sientes increíble, y si publicas algo y no, tienes que ser muy fuerte para no dejar que eso influya en lo que sientes por tu audiencia", añade.
Desamor, tema central de sus primeras canciones
Desde 2024, Spiro ha publicado varios sencillos para adentrarse poco a poco en la industria musical. El reto era conquistar al público con temas inéditos y dejar atrás las versiones, y canciones como MAYBE., You Stole The Show o BACK TO BLONDE han cumplido su objetivo. Gracias a ellas, la artista suma más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify.
"Nadie quería estar conmigo cuando era más joven"
Para componer, la británica intenta "ser lo más atemporal posible" y escribir desde la honestidad, por eso su tema fetiche es el desamor en todas sus formas. "Creo que se puede sentir el corazón roto en muchas áreas de la vida, no solo en el amor. Creo que mis amigos me rompen el corazón aún más", cuenta. "No sé por qué, pero me costaba mucho conservar mis amistades, y mi forma de lidiar con eso era entregarme demasiado a la gente. Y eso nunca era suficiente, porque, obviamente, ese tipo de personas no están destinadas a estar en tu vida".
En 2025, celebró sus primeros conciertos, donde tuvo que aprender a ser intérprete. "Yo era una adolescente muy torpe, y me sentía muy incómoda en mi cuerpo a principios del año pasado, y la verdad es que no quería que nadie me viera. Estar en el escenario, que me miraran, daba mucho miedo", desvela. "La gira que acabo de hacer no sé cómo describirla más que increíble. Me ha costado mucho hacerlo y darle vida a tus visiones. De eso trata Die On This Hill", añade sobre su último sencillo.
Primer éxito de 2026: su actuación en 'The Tonight Show'
Precisamente, Sienna Spiro ha interpretado Die On This Hill en uno de los programas de entretenimiento más populares de Estados Unidos: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Con esta reciente actuación, la británica ha comenzado por todo lo alto su año 2026 al demostrar su talento vocal y compositivo ante una audiencia masiva.
Sobre sus próximos proyectos, Spiro se muestra abierta a lo que pueda ocurrir: "Sé que lo que quiero hacer es escribir mi álbum ahora, y estoy lista para eso. He estado esperando hasta sentirme bien para hacerlo, y definitivamente me siento bien para hacerlo", asegura.