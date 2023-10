Quién es Tate McRae, la promesa del pop que está arrasando en TikTok y sale en un videoclip de Olivia Rodrigo

Conoce a Tate McRae , una joven cantante canadiense que se ha convertido en una promesa del pop con éxitos como You Broke Me First y Greedy , dos temas que han revolucionado TikTok.

Si últimamente has estado navegando por TikTok habrás visto el trend “tube girl” (chica del metro) acompñado de una pegadiza canción que tarda menos de tres segundos en meterse en tu cabeza.

Se llama Greedy, y es de la cantante canadiense Tate McRae, una joven de 20 años que está arrasando en redes sociales con su música.

No es la primera vez que Tate lo peta en TikTok, ya lo hizo en 2020 con You Broke Me First, canción con la que se convietio en la cantante más joven en entrar en la lista Forbes 30 under 30, un éxito fulgurante que le obligó a dejar la escuela presencial para tomar clases online. También participó en otro éxito de la app, elremix de Boys ain't shit.

Y es que esta plataforma de vídeos cortos es idónea para cantantes emergentes: si su canción se pega, muchas veces son capaces de romper los récords de los artistas más importantes del momento, como ha pasado con la canción Si no estás de Íñigo Quintero o como sucedió en año pasado con la británica Raye.

De bailarina a cantante

Antes de dedicarse a la música, McRae comenzó apuntando maneras como bailarina.

Con tan solo 13 años, la canadiense quedó en tercer puesto en el programa de danza de la cadena FOX So You Think You Can Dance, y previamente había participado en él famosos concurso Dancing With The Starts.

Además, en 2013, 2015 y 2018 recibió el premio Dance Award a Mejor Bailarina en las categorías mini, junior y teen respectivamente.

En el año 2019, el sello discográfico RCA Records se fijó en ella después de que su canción One Day se viralizaese en YouTube dos años después de su publicación en su canal personal, Create With Tate. Actualmente cuenta con casi 40 millones de reproducciones.

En enero de 2020, Tate lanzó su primer EP como solista titulado All the things I Never Said y de ahí en adelante comenzó a subir como la espuma. Tear myself apart, uno de los temas incluidos en este proyecto, está coescrito ni más ni menos que por la estrella internacionalBillie Eilishy su hermano Finneas.

Actualmente no solo se dedica a la música y el baile, también es compositora y actriz de doblaje.

Su amistad con Olivia Rodrigo y su cameo en Bad Idea Right?

En una entrevista con SiriusMX, la intérprete de Greedy contó cómo se dio su participación en el videoclip de Bad Idea Right?, el segundo sencillo de GUTS, el último disco de Olivia Rodrigo.

Tate explicó que fue Olivia la que contacto con ella y le propuso aparecer en el clip y no se lo pensó dos veces. "Fue mu divertido, quiero decir, todas estas chicas son geuinamente las mejores", expresó sobre el rodaje junto a Rodrigo, Iris Apatow y Madison Hu.

McRae también confesó que fue tan divertido porque ella no tenía la presión de ser la protagonista de la historia y estar frente a la cámara con todo el mundo mirándola.

Además, thabló de su amiración por la intérprete de Vampire y de lo afortunada que se sentia de rodearse de gente así: "La admiro. Creo que es muy gupa y talentosa. Todas las chicas que admiro, pienso que podría tomar cualidades de cada una de ellas. Y siento que eso es lo que haces cuando te rodeas de chicas tan guays...Creo que nos inspiramos mutuamente", reveló la artista.

Olivia y Tate son grandes amigas, y la estadounidense no descarta sacar una colaboración en ella en un futuro "Nunca hablamos de eso. Deberíamos hacerlo. Creo que es una artista increíble y me inspira mucho", apuntó en una entrevista.

Además, hace unas semanas Rodrigo acudió a apoyar a la canadiense a uno de sus conciertos de su gira por Estados Unidos, Are We Flying Tour, en LA.

¡Esperamos ansiosos la colaboración de estas dos reinas!