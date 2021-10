Quién es Tokischa, la artista con la que Rosalía colabora en su próxima canción

Desde hacía semanas Rosalía daba pistas sobre su próxima colaboración al subir a su cuenta de Instagram unas fotografías de su nuevo videoclip con una artista con la que no se le había visto antes. Ella es la trapera Tokischa.

Aunque mucha gente la conoce por su apodo, María Juana, debido a que antes fumaba mucho, su nombre completo es Tokischa Altagracia Peralta. Nació en 1996 en Los Frailes, Santo Domingo, e igual que Rosalía se convirtió en un fenómeno en España, Tokischa llegó a lo más alto en República Dominicana.

Gracias a que Rosalía ha anunciado la nueva colaboración con ella, Tokischa se está a dando a conocer y se está convirtiendo en la nueva sensación del trap latino.

Hace unos días la catalana compartió un avance de Linda, el single que han creado las dos artistas y que tiene pinta de que será un temazo.

Además, Rosalía también ha compartido en Tiktok un vídeo bailando una pequeña parte de Linda donde se puede escuchar lo pegadiza que va a ser.

Estética a lo Rosalía y colaboración con J Balvin

A pesar de que en España Tokischa es desconocida, Rosalía y la dominicana tienen varias cosas en común. Ambas comparten generación, pues Tokischa tiene 25 años, dos menos que Rosalía. También comparten gustos de estética, ya que por lo que hemos podido comprobar Tokischa también es amante de los grills dentales, los peinados con baby hairs y las manicuras extra largas y exuberantes.

Ambas artistas se aprecian mutuamente, Rosalía la admira por ser atrevida, empoderada, descarada y no tener complejos. "Tokischa es una mujer irreverente, que habla directo, fuerte... y eso incomoda a la gente", comentó la catalana.

Además, las dos han colaborado con J Balvin. Rosalía en 2019 con la famosa canción Con altura y la dominicana acaba de lanzar un temazo con Balvin con el título Perra.

Sus letras crudas y su vídeo retirado de Youtube

Su carrera musical iba enfocada hacia el mundo de la fotografía. Sin embargo, Tokischa se adentró en la música aunque primero tanteó el rock y, más tarde, se interesó por el trap y el hip-hop, estilos que le han llevado al éxito.

Con este tipo de música se ha ganado el reconocimiento además de artistas como J Balvin, también de El Jincho con el que colaboró en Amor y dinero. O cantantes como Farina, Eladio Carrión o Nino Freestyle.

Tokischa es conocida por sus letras crudas, por hablar sin tapujos del sexo. Además, los vídeos y las imágenes que comparte en Instagram son explícitos y muy sensuales.

Sus vídeos han sido fruto de polémicas, de hecho el vídeo de su canción Desacato escolar fue retirado de Youtube y denunciado por el Ministerio de Educación dominicano.

Sin embargo ella defiende su libertad creativa. En una entrevista en Alofoke Radio Show confesó: "Siempre he sido muy cruda, me ha gustado decir las cosas como son y he tenido muchos problemas por eso desde niña".

Su cuenta en Only Fans

Además, Tokischa tiene cuenta de Only Fans y su actividad en esta plataforma ha dado mucho de que hablar. Si ya en su cuenta de Instagram no se corta de subir fotografías subidas de tono, el contenido más explícito se puede encontrar en Only Fans sin ningún tipo de censura.

Hace poco subió un post a Instagram aludiendo a Only Fans y a su nueva política de contenido.

Defensa del colectivo LGTBIQ+

La trapera también ha dado la cara en defensa del colectivo LGTBI, pues ha comunicado abiertamente su bisexualidad y esto le ha costado duras críticas en su país. Tokischa comentó en una entrevista para la revista Shangay los problemas que le había causado este tema en República Dominicana: "En los periódicos me han llegado a acusar de alabar en mis letras las drogas, la homosexualidad o el lesbianismo".

Además, también defiende el feminismo, solo hay que escuchar sus canciones para observar cómo alude al poder femenino y al derecho de la mujer de hacer lo que quiera. Ella muestra su cuerpo como un símbolo de libertad y baila y canta para sentirse empoderada.