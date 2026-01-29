Quiénes son los artistas del concierto benéfico 'Act X Palestine'

El hecho de que figuras de relevancia alcen la voz contra las injusticias sociales es un acto casi obligatorio por el gran altavoz que les brinda su posición, por ejemplo, para protestar contra el genocidio del pueblo palestino.

Esto mismo pretende hacerse con el concierto Act x Palestine, el cual pretende reivindicar "la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia, vinculando la realidad de Palestina con las grandes luchas actuales".

El concierto tendrá lugar en el Palau Sant Jordi de Barcelona este 29 de enero a las 20:00 horas y destinará todos los fondos recaudados a organizaciones de ayuda humanitaria en Gaza.

Sin embargo, también podrá verse en directo a través de La 2 y en La2Cat.

Cómo será el evento

En Act x Palestine actuarán artistas españoles de gran calado nacional e internacional de la talla de Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushka o Yerai Cortés. Además, también estarán presentes cantantes de otros países como Tinariwen, proveniente de Mal, y Zaho de Sagazan, originaria de Francia.

Sin embargo, también estarán invitadas otras personalidades como el entrenador de fútbol Pep Guardiola y el actor Eduard Fernández, conocido por series como 30 monedas y películas como El hombre de las mil caras. Se espera que estas figuras lean algún tipo de manifiesto.

Además, acudirán dos coros: el coro palestino Al-Balad, creado para el partido entre la selección catalana y palestina que tuvo lugar en noviembre de 2025 en el Estadio Olímpico Lluís Companys; y el coro Ovidi Cor Gran, en el que el cuarteto Ovidi 4 cantará acompañado de Anna Mira, Feliu Ventura, Ginestà, La Maria, Pinan 450f, Sandra Monfort, Sergi Carbonell y Svetlana.

Evidentemente, también habrá representación palestina como el periodista y activista Kayed Hammad, quien da voz directa a la realidad y resistencia del pueblo palestino; o Lina Makoul, cantante que fusiona pop contemporáneo y raíces árabes, usando su música como altavoz.

Artistas principales

Amaia

Ana Tijoux

Bad Gyal

Fermín Muguruza

La Zowi

Lina Makoul

Morad

Mushkaa

Guillem Gisbert

Oques Grasses

Osprey V

Sol Band

Tinariwen

Yerai Cortés

Xavi Sarrià

Salma Alhakim

Zaho de Sagazan

Zeyne

Colaboraciones

Lluís Llach

Gemma Humet

Alguer Miquel

Otros invitados