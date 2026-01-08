Quiénes son los teloneros de la gira de Bruno Mars: cuatro artistas invitados

La primera sorpresa para los fans de Bruno Mars llegaba esta semana con el anuncio de que su próximo disco ya estaba listo, algo que se ha materializado el día de hoy con la fecha de lanzamiento de The Romantic, diez años después de su tercer disco.

Pero no se ha quedado aquí, sino que hoy ha anunciado una gira de conciertos por toda Europa y Norteamérica del 10 de abril al 14 de octubre, bajo el nombre The Romantic Tour.

Sin embargo, a pesar de que el artista haya tardado en hacer este anuncio, sí que ha estado creando música que ha sido todo un éxito, como su colaboración con Lady Gaga, Die With a Smile; y su colaboración con Rosé, cantante de BLACKPINK, con APT.

Y es que Bruno Mars es un artista al que le encanta compartir el éxito con otros artistas, pues, como ha anunciado, en sus conciertos le acompañarán algunos cantantes como teloneros en las diferentes ciudades.

Aunque aún no se sabe quiénes acudirán a cada ciudad, a continuación te contamos quiénes son los teloneros de Bruno Mars en su giraThe Romantic Tour.

Anderson .Paak

Con un estilo único que mezcla R&B, soul, funk y hip-hop, Anderson .Paak es un cantante, rapero, compositor y productor estadounidense reconocido por su energía escénica y su virtuosismo musical. Su carrera despegó con álbumes como Malibu (2016) y Ventura (2019), que le valieron elogios de la crítica y varias nominaciones a los Grammy.

Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones como Come Down, Am I Wrong, Tints y Bubblin’, que destacan por su fusión de géneros, su groove contagioso y su habilidad para contar historias a través de la música. Además de su trabajo en solitario, ha colaborado con artistas de renombre como Dr. Dre y Kendrick Lamar.

Su último trabajo ha sido además junto a Bruno Mars, dentro del grupo Silk Song, con temas tan contagiosos como Leave the Door Open.

RAYE

Reconocida por su estilo versátil y su capacidad para fusionar pop, R&B y dance, RAYE es una cantante y compositora británica que se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música contemporánea. Comenzó su carrera escribiendo canciones para otros artistas, incluyendo a Beyoncé y Little Mix, antes de brillar con su propio material.

Algunos de sus éxitos son Escapism (con 070 Shake), Love Me Again, You Don’t Know Me (con Jax Jones) y Natalie Don’t, temas que le han permitido conquistar las listas de éxitos. Su talento para combinar letras emotivas con ritmos pegajosos la ha convertido en una de las voces más distintivas de su generación.

Leon Thomas

Con una voz potente y versátil, Leon Thomas III es un cantante, compositor y actor estadounidense que ha destacado tanto en la música como en la televisión.

Comenzó su carrera actuando en series como Victorious, donde interpretó a André Harris, lo que le permitió mostrar también su talento musical. En el ámbito de la música, ha trabajado como compositor y productor para artistas reconocidos y ha lanzado material propio que combina R&B, pop y soul contemporáneo.

Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones como MUTT, YES IT IS y Breaking Point, las cuales han sido aclamadas por su calidad vocal y su capacidad para fusionar géneros, consolidándolo como una figura relevante dentro de la música urbana y el R&B.

Victoria Monét

Victoria Monét es una cantante, compositora y productora estadounidense reconocida por su enorme influencia en el R&B y el pop contemporáneo. Antes de consolidarse como artista solista, destacó como compositora para grandes figuras como Ariana Grande, con quien coescribió éxitos como thank u, next, 7 rings y God Is a Woman.

Como solista, su proyección creció especialmente con el álbum Jaguar II (2023), que la consagró a nivel internacional gracias a canciones como On My Mama, Party Girls y Alright, combinando R&B clásico, soul y pop moderno con una fuerte identidad artística.

Su trabajo ha sido ampliamente aclamado por la crítica y premiado (2 Grammys), situándola como una de las voces más importantes y respetadas de su generación.