Radiohead vuelve a los escenarios tras siete años y anuncia cuatro conciertos en Madrid en 2025

Las sospechas de los fans eran ciertas. Radiohead vuelve a los escenarios después de siete años de pausa y aterriza en Madrid con una gira que llevará a la mítica banda de rock alternativo a recorrer Europa entre los noviembre y diciembre de 2025.

"El año pasado nos juntamos a ensayar solo por diversión", apuntan sus integrantes en una publicación en redes sociales para anunciar su regreso. "Fue una gran sensación volver a tocar las canciones y reconectar con una identidad musical que los cinco llevamos muy dentro", añaden para luego confesar: "También nos entraron ganas de tocar algunos conciertos juntos, así que esperamos que podáis sumaros a una de las próximas fechas.”

El grupo ha anunciado un total de 20 conciertos en cinco ciudades diferentes —Madrid, Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín— y ha apuntado también los pasos para comprar entradas.

Y es que el pasado mes de agosto, Radiohead publicó el álbum en directo Hail to the Thief – Live Recordings 2003-2009, y ahora celebra a lo grande su carrera también con una gira.

Cuatro conciertos en Madrid

La gira de Radiohead arranca en Madrid en el mes de noviembre, donde la banda dará cuatro conciertos en el Movistar Arena en las siguientes fechas.

Martes, 4 de noviembre

Miércoles, 5 de noviembre

Viernes, 7 de noviembre

Sábado, 8 de noviembre

Cómo y cuándo conseguir entradas

Para ver a Radiohead en cualquiera de estos conciertos (o de las otras cuatro ciudades) es necesario registrase antes en radiohead.com

El plazo para inscribirse se abre el viernes 5 de septiembre a las 11:00 horas y se cierra el domingo 7 a las 23:00 horas.

Los otros conciertos de la gira

Tras los conciertos en España, Radiohead viaja a Italia y de ahí a Reino Unido, Dinamarca y Alemania. Apunta las fechas: