Raphael reaparece en los Latin Grammy un año después de ser diagnosticado de un linfoma cerebral

La música latina se viste de fiesta esta semana por la celebración de los Latin Grammy 2025 y el cantante jienense más universal será uno de los grandes protagonistas de esta edición. Raphael ha sido elegido Persona del Año por la Academia Latina de los Grammy, una distinción que en 2024 recogió Carlos Vives y en 2023, Laura Pausini.

"Hay artistas que marcan generaciones y Raphael es uno de ellos. Con honor queremos anunciar que el próximo noviembre, el artista español, con más de seis décadas de carrera musical, será reconocido como Persona del Año de La Academia Latina de la Grabación, por su increíble trayectoria y contribución a la música latina", anunciaba la academia el pasado mes de junio.

El cantante considera un honor este reconocimiento y se mostró realmente conmovido con la noticia: "Ser nombrado Persona del Año por los Latin Grammy es un reconocimiento que me emociona profundamente y que he soñado recibir desde hace muchos años. Es la mejor forma de celebrar toda una vida de entrega y amor por la música. Gracias al público que siempre ha estado a mi lado, a mis compañeros de profesión y a toda la industria musical".

El cantante de Linares ha confirmado su presencia y su actuación en esa gran fiesta que se celebra este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La tarde de antes, el cantante recibió su particular homenaje en una gala especial en la que destacados nombres de la música latina se encargaron de reinterpretar sus canciones más icónicas, esas que forman parte de la playlist de varias generaciones.

Un año del gran susto de Raphael

Esta reaparición de Raphael será celebrada por todo lo alto por los cientos de miles de fans que tiene por todo el mundo después de meses retirado de los escenarios y de la vida pública tras sufrir un delicado momento de salud hace justo un año.

Fue el 17 de diciembre del pasado año cuando, grabando una entrevista, el cantante se empezó a encontrar mal y tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital. El artista sufrió en ese momento un accidente cerebrovascular del que se recuperó satisfactoriamente, pero requirió de ingreso para realizarle las pruebas oportunas y evitar posibles recaídas.

Raphael pasó parte de las Navidades en el Hospital 12 de Octubre de Madrid —donde fue trasplantado de hígado en abril de 2003— recuperándose y recibiendo los cuidados de su familia mientras se sometía a diferentes estudios médicos que terminaron por confirmar que padecía un linfoma cerebral.

"Presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días", explicaba el parte médico que compartió el hospital el 26 de diciembre. En él, además, se señalaba que ya había "iniciado tratamiento específico para esta patología que continuará de forma ambulatoria" y se avanzó que recibiría el alta en los próximos días.

Fue así. Al día siguiente abandonó el hospital para continuar el tratamiento en casa, cancelando todos los conciertos que tenía previstos para los primeros meses de 2025 al otro lado del Atlántico.

Tras meses de tratamiento intensivo en los que su entorno aseguraba que todo iba bien y según lo previsto, con el apoyo de su familia y amigos, por fin Raphael, con 82 años ya cumplidos, el artista comunicó su vuelta a los escenarios: "Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido".

Reapareció, con buen aspecto y la misma fuerza de siempre, en los escenarios: fue el 15 de junio de 2025 en el Teatro Romano de Mérida. Retomaba así la gira de su espectáculo Raphaelisimo llenando en fechas posteriores el Teatro de la Zarzuela de Madrid, el Festival Starlite de Marbella, La Maestranza de Sevilla y la plaza de toros de Córdoba, entre otros recintos.

Y tendrá su gran noche

Cuando todo alrededor de la salud del icónico cantante de Mi gran noche, Yo soy aquel o Qué sabe nadie transcurría con normalidad, de nuevo problemas de salud le llevaron a tener que suspender los conciertos que tenía previstos en Zamora, el 26 de septiembre, en Murcia, el 4 de octubre, y en San Sebastián, el 11 de octubre.

La cancelación a última hora por prescripción médica hizo saltar las alarmas de nuevo, pero la oficina del cantante se encargó de aclarar que tenía una bronquitis derivada de un proceso gripal del que se tenía que recuperar. “Él es el primero que quiere estar de vuelta a los escenarios, pero es una tontería, nada importante. Le cuesta, pero él está bien. Él lo entiende perfectamente. Aunque es una pena tener que de repente empezar a aplazar conciertos, al final es algo como muy normal. Es un gripazo y ya está. Lo importante está perfecto”, aseguró su hijo Manuel Martos sobre la salud de su padre.

El 18 de octubre, volvió a reaparecer, esta vez en la plaza de toros de Almería. Después fueron Valencia, el 1 de noviembre, y Jaén, el 8 de noviembre, las ciudades que el divo de Linares volvió a conquistar.

Y así, recuperado y rodeado de amigos, entre vítores y aplausos, Raphael está dispuesto a vivir 'su gran noche' y celebrar su reconocimiento a más de seis décadas de carrera como cantante e intérprete polifacético, que lo han consolidado como un ícono de la música latina a nivel mundial.