Rauw Alejandro apuesta por lo ancestral en 'GuabanSexxx', el último adelanto de su próximo álbum

Rauw Alejandro, ganador de 2 Latin Grammy, comparte su nuevo sencillo GuabanSexxx, el último adelanto de su esperado sexto álbum de estudio, Cosa Nuestra: Capítulo 0.

La nueva canción, inspirada en Guabancex, la diosa taína de las tormentas y el caos, fusiona house, bomba y plena en una mezcla perfecta de lo sensual y lo ancestral. Rauw insinuó este lanzamiento el domingo pasado durante su participación sorpresa en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, cuando apareció con un paraguas en referencia a la deidad caribeña. Su vestuario también rindió homenaje a su próximo disco con una camiseta personalizada de Herman Nadal con un cero en la espalda, una pieza de cabeza también diseñada por Nadal y pantalones exclusivos de Willy Chavarría.

Cosa Nuestra: Capítulo 0 será la precuela oficial de su anterior álbum Cosa Nuestra, que debutó en el primer puesto del Latin Albums Chart y el sexto en el Billboard 200. Concebido como un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños y la bomba puertorriqueña, este nuevo trabajo cuenta la historia de origen de Cosa Nuestra y honra al Caribe como un viaje eterno de ritmos, sangre y memoria.

Antes del estreno de GuabanSexxx, Rauw ya había compartido dos adelantos de Capítulo 0. El más reciente, la intensa Buenos Términos, en la que canta sobre una relación sensual, tormentosa y difícil de abandonar. El artista inició esta nueva etapa con el éxito neo-bomba Carita Linda, un homenaje a su herencia y ancestros puertorriqueños. La canción fue lanzada durante la primera noche de la gira mundial Cosa Nuestra en Seattle y se volvió viral en redes sociales.

La semana pasada, Rauw fue honrado con el 2025 Hispanic Heritage Award for Vision de la Hispanic Heritage Foundation, en reconocimiento a su aporte innovador a la música latina y su impacto global. Durante su emotivo discurso en la gala en Washington D. C., Rauw dedicó el premio a toda la comunidad hispana en Estados Unidos.

"Soy hijo de un cruce de culturas, y qué bendición tan grande llevar esa mezcla en mi sangre, porque es lo que guía mi arte y mi camino", dijo el cantante. "Como yo, todos ustedes que me escuchan también comparten esta mezcla en su sangre. Sus bisabuelos vinieron de distintas orillas del mundo buscando un hogar y juntos construyeron la nación que compartimos hoy. Fuimos niños que vimos a otros liderar; hoy tenemos la responsabilidad de continuar su legado: luchar por la justicia en vez de la guerra, buscar la unidad en la diversidad y proteger lo que nos dejaron con tanto sacrificio. [...] Orgulloso de ser puertorriqueño, de haber nacido en el Caribe, añadió.

Letra de 'GuabanSexxx', de Rauw Alejandro

Santa María, líbranos de todo mal

Y ampáranos, señora, de la terrible animal

Santa María (Ey, ey), líbranos de todo mal (Ra-Rauw)

Ampáranos, señora (Dice)

-

El cielo se cae, relámpagos

Diosa de mi caos, me di cuenta que no se puede huir

Me hundo en tu marea, la corriente me lleva

Con fuerza pelea, cómo ella lo menea

You take me high, high, high, oh

Me elevó pa' dejarme caer

Tú erе' asesina y cuidarme de ti dеbo

-

Santa María (Ah), líbranos de todo mal (Yeah)

Y ampáranos, señora (Uh), de la terrible animal (Del apagón)

Santa María (Baby), líbranos de todo mal (Ra-Rauw)

Y ampáranos, señora (Líbrame)

-

No salgan pa' afuera (Pa' afuera), pongan las tormentera'

No salgan pa' afuera (Pa' afuera), pongan las tormentera'

No salgan pa' afuera (Pa' afuera), pongan las tormentera'

No salgan pa' afuera (No), no salgan pa' afuera (No; Ra-Rauw)

-

Dicen que el temporal viene por ahí

Y, negra, yo solo tengo miedo de ti

No me puedo contener, se altera la marea dentro de ti (Dentro de ti)

Buscaba un salvador y la pinté, como Dalí

Dándole al cuero y no es del pandero

Al natural, y no te hablo de Tego

En la cama cayó un aguacero, y yo sin paragua' por sus agujero'

Y qué agresividad, se ve la maldad

Estática electricidad al tocarte tu cuerpo me da

Santa María, líbrame (¡Yah!)

Esta noche ella sale (Esta noche ella sale)

Le gusta el baile (Le gusta el baile)

Seductor su traje (Seductor su traje)

Tiene a todo' loco' (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Cuida'o con su chantaje (Cuida'o, cuida'o)

Que de sus juegos salen (Virao', virao')

Yo haré que tú me llames (Mami)

(Yo soy la montaña, mamita, aquieto)

-

Santa María, líbranos de todo mal

Y ampáranos, señora, de la terrible animal

Santa María, líbranos de todo mal

Y ampáranos, señora, de la terrible animal

-

