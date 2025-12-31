Los récords de Rosalía: todo lo que ha conseguido desde que lanzó 'LUX'

El lanzamiento del cuarto disco de Rosalía, tres años después de conquistar el mundo con Motomami y dos años sin hacer nuevas canciones, ha copado la actualidad musical en el tramo final de 2025.

Rosalía por fin estrenó LUX el 7 de noviembre, después de muchos meses de especulaciones y una elaborada campaña de marketing, con filtraciones y paseo por el centro de Madrid incluido. Además, el terremoto que supuso el lanzamiento del primer single, Berghain, el 27 de octubre, dejando a medio mundo con la boca abierta incorporando elementos operísticos y clásicos, usando una orquesta y desplegando su desconocida voz de soprano, creó una gran expectación que ya vaticinaba cifras históricas.

Y eso que Rosalía ya era poseedora de algunos títulos que le habían colocado como una de nuestras estrellas con más proyección internacional, capaz de competir de tú a tú con los referentes mundiales de la música latina, es decir, Bad Bunny, Karol G o Shakira, y con grandes estrellas del pop, como Taylor Swift o Lady Gaga. De hecho, La Rosi es la única cantante de nuestro país en ganar un Grammy internacional, en 2020, y lo consiguió en la categoría de Mejor Álbum Latino por El Mal querer.

Además, puede presumir de ser la artista mujer con más nominaciones a los Latin Grammy, pues en 2022 acumuló hasta nueve candidaturas, y es la única que ha ganado dos Latin Grammy a Mejor álbum en dos ocasiones, por El Mal Querer y por Motomami.

Pero con LUX, la catalana se ha pasado el juego con unos números millonarios y marcando hitos que ya forman parte de la historia de la música.

Aquí, los récords que acumulan Rosalía y las 18 canciones que forman parte del disco:

Más de 40 millones de streaming en 24 horas

En 2022, su Motomami se convirtió en el álbum con mejor debut en streaming para una artista española en plataformas: casi seis millones de reproducciones en las primeras 24 horas. Con LUX ha multiplicado por 7 esas cifras: más de 42.000.000 de escuchas en solo un día.

Así, Rosalía se ha coronado como la artista femenina hispanohablante con el debut más grande en la historia de Spotify, récord que hasta ahora tenía Mañana será bonito de Karol G con 35.700.000.

Destronando a Taylor Swift

En la semana del 7 al 13 de noviembre, la del debut del nuevo trabajo de Rosalía, LUX se convirtió en el álbum más reproducido en el mundo, por delante de The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, que había dominado la clasificación desde su estreno en octubre.

La gran hazaña en la lista BillBoard

Las listas más prestigiosas de la industria musical mundial, las listas de Billboard, también se vieron asaltadas por LUX. Además de alcanzar el top 1 en Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums, logró el número 4 en la lista general. Todo un hito porque es la primera artista española que ha conseguido colarse en el top 10.

"Rosalía hace historia con una hazaña sin precedentes, al convertirse en la primera artista en lograr cinco debuts en el No. 1 de las listas de Billboard. LUX, su cuarto álbum de estudio, arranca en la cima de las listas Top Latin Albums, Top Latin Pop Albums, Classical Albums, Classical Crossover y World Albums. El LP también debuta en el No. 4 de la lista general Billboard 200, donde la estrella española consigue su primer top 10", escriben desde la institución.

Top 2 en Francia y Alemania

LUX entró directo al número 2 de las listas de Francia y Alemania. Además, se situó en el puesto 4 en Italia y Reino Unido —la mejor posición para un artista español en este país—, en el 7 en Suecia y en 9 en Noruega.

Además, el disco consiguió el certificado GOLD en Francia después de vender más de 50.000 copias en el país.

15 canciones en el Top 20

A los diez días del estreno de LUX, 15 canciones de ese álbum se encontraban en la lista del Top 20 en España en las plataformas.

Un mes y medio después, en el Top 100 de Apple Music España continúan posicionadas 15 de las 18 canciones del disco, siendo La Perla, Berghain, Dios es un stalker, Reliquia y Sexo, violencia y llantas las más escuchadas.

El fenómeno de 'La Perla'

La séptima canción del disco, La Perla, el vals con sonidos mariachis en el que colabora Yahritza y Su Esencia y en el que Rosalía arremete sin paños calientes contra una antiguo amor, o dos como todo parece indicar, se ha posicionado desde el principio como uno de los temas preferidos del nuevo trabajo de Rosalía.

Un día después del lanzamiento se colocó en el número 5 del Top Global de Spotify, con 4,5 millones de reproducciones en 24 horas. Cinco semanas después seguía entre esas 50 canciones más escuchadas en el mundo.

En España, La Perla lleva instalada semanas en el puesto número 1 de lo más escuchado, a pesar de la desilusión que para muchos supuso el videoclip de la canción.

En el top de plataformas, de las listas y de la crítica

LUX puede presumir no solo de contar por millones las reproducciones de sus canciones y de sonar en casi todos los rincones del planeta, sino también de haber conquistado a la crítica de todo el mundo.

The Guardian y The Independent lo han elegido como el mejor disco del año, elogiando su audacia y su capacidad para trascender los géneros.

La NPR Music también eligió por consenso LUX como el mejor álbum del año.

Los medios especializados Billboard y Rolling Stone sitúan el nuevo trabajo de Rosalía en el número 2 y 3, respectivamente. La BBC lo considera "radical y fascinante", y lo colocan entre los mejores del año.

¡Bonus track! Rosalía entra en el Guinness de los Récords

Por último, destacar otro de los hitos logrados con LUX por méritos propios: Rosalía ha conseguido su primer Récord Guinness oficial al ser la primera artista en cantar en 13 idiomas, además de español, dentro de un mismo proyecto discográfico: inglés, francés, alemán, catalán, italiano, árabe, japonés, latín, mandarín, portugués, siciliano, ucraniano y hebreo.