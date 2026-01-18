Reencuentro en el calendario: 2026 apunta a nueva música de los ex One Direction

One Direction es, quizás, la banda de música más mediática del siglo XXI, y su memoria sigue resonando una década después de su separación. De hecho, la relación entre ellos sigue viva. "Hay cierta cercanía", dijo Louis Tomlinson para Billboard. "Definitivamente, se siente más cercana que antes. Pero creo que todos estamos tan ocupados que es difícil mantener esa constancia".

Tras la muerte de Liam Payne en 2024, el año siguiente supuso un momento de transición. Ahora, sabemos que todos estaban gestando sus proyectos de cara al 2026, el año que podría unir de nuevo One Direction, aunque solo sea de manera simbólica y por separado.

Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles y Zayn Malik tienen planes musicales este año, marcando el 2026 como un año fundamental en las carreras individuales de los cuatro artistas. A continuación, repasamos qué se traen entre manos.

Harry Styles

Los rumores eran ciertos. El pasado 15 de enero, Harry Styles anunció su nuevo y cuarto álbum de estudio, Kiss All The Time. Disco, Ocassionally, que verá la luz el 6 de marzo con 12 canciones. Además, está confirmado que el británico saldrá de gira durante este mismo año... y todo parece apuntar a que visitará España.

Louis Tomlinson

Tras las canciones Lemonade y Palaces, Louis Tomlinson estrena su nuevo álbum How Did I Get Here? el 23 de enero. Durante su entrevista con Cuerpos especiales, el cantante contó cómo sonará este trabajo: "Cuando dejas una banda como One Direction quieres probar quién eres como artista y quieres hacer lo contrario, pero al final el grupo es la razón por lo que estás aquí y por eso he querido ser valiente y abrazar el género pop".

Niall Horan

No está confirmado que Niall Horan prepare lanzar música o una gira en 2026, pero el artista desveló en diciembre que pasó parte del 2025 recluido en el estudio preparando canciones de las que se siente orgulloso. "Tengo muchas ganas de empezar a contaros más cosas y a compartirlas cuando llegue el momento", escribió.

Zayn Malik

Del 20 al 31 de enero, Zayn Malik celebrará una residencia de siete conciertos en el Dolby Live de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos). Además, el artista está preparando nueva música en el estudio, tal y como desvelan sus últimas publicaciones en Instagram. De hecho, recientemente hizo sonar Die For Me, un descarte de One Direction que Malik podría recuperar ahora para su nuevo álbum.

Sin duda, el 2026 es un gran año para los fans nostálgicos de One Direction.