El regreso de la antigua Lady Gaga con ‘Stupid Love’

Lady Gaga acaba de volver al panorama musical internacional. Y lo ha hecho con ‘Stupid Love’, el primer avance del que será su sexto álbum de estudio. Y como con todo lo que hace la cantante, este nuevo sencillo ha dividido a sus fans: algunos ya lo han escuchado en repeat hasta la saciedad mientras que a otros no les ha acabado de conquistar. Y es que los primeros singles son muy importantes para los artistas: dan una pista de cómo va a ser su próximo álbum. Nosotros hoy nos hemos propuesto analizar la canción y compararla con sus otros primeros singles para comprobar si realmente es tan buena o si Gaga ha perdido fuelle con el paso de los años.

‘Stupid Love’ es un canto al amor reconciliador. Pero no únicamente al amor hacia otros, sino también con uno mismo. Y es que Gaga habla de abrir la puerta al amor y de creer en uno mismo en la letra de su nuevo single: “Tú eres a quien estaba esperando / Tengo que dejar de llorar / Nadie me va a curar si no abro la puerta / Es difícil de creer / tengo que tener fe en mí”. Su sonido es un pop mucho más bailable y electrónico de lo que últimamente nos venía presentando Gaga. Así pues, desde 2013 en 'Artpop' no escuchábamos a Gaga en estos registros, que han caracterizado gran parte de su carrera. Este ha sido el gran comeback de Lady Gaga.

El videoclip, que ha sido grabado íntegramente con un iPhone 11 Pro, muestra una lucha interestelar entre tribus extraterrestres. Tan solo empezar podemos leer el siguiente mensaje: “el mundo se pudre en conflicto. Muchas tribus luchan por el dominio. Mientras los espirituales rezan y duermen por la paz, los punks de la bondad luchan por Chromatica”. Así pues, Lady Gaga y la tribu futurista a la que guía intervienen para parar la lucha entre el resto tribus gracias al amor. Y parece que lo consigue.

'Joanne' es el último álbum publicado por Lady Gaga. Y su primer sencillo fue ‘Perfect Illusion’. En él vimos a Lady Gaga montando una fiesta en el desierto con un tema que recordaba más a un rock que al sonido pop electrónico al que la cantante nos tenía acostumbrados, y quizás por eso “solamente” consiguió 146 millones de reproducciones en YouTube. Aunque, curiosamente, este no fue una muestra fiable de lo que 'Joanne' iba a ser, ya que la cantante sorprendió con un disco folk.

El primer sencillo de 'Artpop' cumplió con las expectativas: ‘Applause’ tenía un sonido 100% Gaga, un estribillo pegadizo y una base electrónica de esas que se meten en la cabeza y que no puedes parar de cantar en todo el día. Si a eso le sumas un videoclip, de nuevo, con una temática bizarra, hace la combinación perfecta para que 352 millones de personas quisieran disfrutar del tema en YouTube. Aun así, y aunque su sonido electrónico recordara a la Gaga que nos conquistó el corazón con sus primeros éxitos, 'Artpop' fue un disco demasiado personal y no acabó de cuajar entre sus fans.

‘Born This Way’ fue uno de los grandes éxitos de Lady Gaga. Era el sencillo de presentación de su álbum 'Born This Way' y llegó justo cuando Gaga se encontraba en la cresta de la ola. La artista seguía mostrando un sonido pop electrónico muy característico, que junto con su estética alocada, conquistaba a sus Little Monsters alrededor del mundo. Probablemente, ‘Born This Way’ sea el tema que más similitudes tiene con ‘Stupid Love’ en cuanto a estilo y sonido.

'The Fame' puede dividirse en dos partes: The Fame, el álbum debut de Lady Gaga, y The Fame Monster, una reedición del disco con nuevas canciones. The Fame Monster llegó después del gran éxito de The Fame, así que Lady Gaga tenía que dejar el listón aún más alto. Y vaya si lo consiguió, ya que el primer sencillo de este “nuevo disco” fue ‘Bad Romance’. Y es que este tema lo tenía todo: un estribillo pegadizo, una melodía claramente identificativa y un sonido no excesivamente electrónico. Tanto es así, que durante muchos años ‘Bad Romance’ se convirtió en el gran himno de la cantante, cerrando la mayoría de sus conciertos en sus giras mundiales.

Gaga se dio a conocer al mundo con ‘Just Dance’, donde ya dejaba bien claras sus intenciones: quería ser una estrella mundial con su música a medio camino entre el pop y la electrónica. Y fue una auténtica pionera, ya que en 2009 esa mezcla era de todo menos habitual.

Así pues, y visto lo visto, nada hace pensar que el nuevo trabajo de Gaga vaya a ser un fracaso. Si bien es cierto que con ‘Stupid Love’ ha virado un poco más hacia la electrónica siguiendo la tendencia del mercado actual, el regreso de la antigua Lady Gaga parece ser un presagio de recuperar los buenos datos que los primeros álbumes de la cantante obtuvieron. Mientras tanto, eso sí, nos quedamos cantando ‘Stupid Love’, que ya se nos ha metido en el cerebro y no sale.