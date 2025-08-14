Resumen de la entrevista de Taylor Swift en 'New Heights': los derechos de su música, su romance con Travis Kelce y más

Taylor Swift ha vuelto a capturar toda la atención de sus fans con su presencia en el pódcast New Heights, presentado por Jason y Travis Kelce, su novio. Relajada, sonriente y muy enamorada, Swift nos ha regalado su versión más sincera en una entrevista de lo más informal, en la que complicidad entre la pareja ha brillado por su propio peso.

Lejos de centrarse únicamente en la promoción de su próximo proyecto, la chica de los shows, como ella misma se ha descrito en su duodécimo disco The Life of a Showgirl, ha reflexionado sobre las experiencias que ha vivido en unos años que han sido toda una montaña rusa de emociones.

Su historia de amor con Travis Kelce

Ya han pasado dos años desde que el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, de la liga profesional de fútbol americano (NFL), trató de conquistar a Taylor Swift. En julio de 2023, Travis Kelce se encontraba en el Arrowhead Stadium de Kansas City, pero esta vez él no iba a ser el protagonista; la noche no iba sobre fútbol, sino sobre música.

Fiel admirador de la cantante de The Eras Tour, el jugador quiso disfrutar de uno de sus conciertos con una iniciativa de lo más arriesgada: darle a Taylor Swift una pulsera de la amistad con su número de teléfono, algo que jamás ocurrió. Entonces, ¿cómo es posible que estén juntos?

Pues bien, la pareja tiene que mucho que deberle al podcast New Heights, algo que ha recalcado Swift durante su paso por el programa: "Este pódcast me dio a mi novio, desde que Travis decidió usarlo como su aplicación personal de citas hace unos dos años", ha dicho bromeando mientras Kelce no podía contener la risa.

Lo cierto es que así fue. Pasado el concierto, el jugador contó en uno de los episodios lo que había sucedido, una historia que le llegó a Taylor Swift, que le contactó posteriormente.

Parece que el jugador tenía más claro de lo que parecía lo que estaba haciendo, ya que como fiel fan de la artista: "Estaba entre el público durante la gira de The Eras, escuchando todas esas canciones y pensando: 'Esto es lo que ella quiere que haga'", ha declarado.

En aquel momento no se equivocaba y ahora tampoco, pues en palabras de Taylor: "Pensé: si este tipo no está loco, este es el tipo de cosas sobre las que he estado escribiendo canciones desde que era adolescente y quería que me pasaran".

Un álbum gestado en plena gira

Durante la charla, Swift presentó su próximo lanzamiento: The Life of a Showgirl, grabado en Europa durante el The Eras Tour. Sí, has oído bien. En una gira de 149 conciertos, Swift estaba en pleno proceso creativo. "¿Cómo demonios lo hizo durante el tour? Es algo con lo que me sigue explotando la cabeza"... Gracias, Travis Kelce, por dar voz a lo que todos estábamos pensando.

Tras este inciso de su pareja, la cantante ha seguido: "Simplemente me encanta, amo la música [...]. Tenía tres días libres, volé a Suecia, volví al tour y me puse a trabajar en esto". Aunque admite que estaba "físicamente agotada", también estaba "mentalmente estimulada" y "creativamente entusiasmada", lo que le dio fuerzas para poder llevarlo a cabo.

El disco saldrá el 3 de octubre y, según ha explicado, busca capturar "lo que hay detrás de las cámaras de un tour exuberante, eléctrico y vibrante". Además, a diferencia de su undécimo álbum The Tortured Poets Department: "En este disco hay 12 canciones [...] y no va a haber más". Según ha explicado, cada canción que compone el proyecto está ahí por cientos de razones y, aunque ha sentido una gran tentación por querer sacar más canciones —al encantarle "crear música"—, esta vez: "Quería hacer un álbum centrado en la calidad [...]. Todo cuadra como un puzle".

Uno de los momentos más comentados ha sido cuando Swift ha halagado el color de la sudadera de Kelce y él ha respondido: "Es el color de tus ojos, cariño, por eso cuadramos tan bien". Una contestación que los swifties no han tardado en relacionar con el color verde que predomina en la portada principal del disco.

Sus primeros seis discos bajo su control

Swift compartió una de las historias más personales que le ha dado su carrera profesional: la recuperación de los derechos de sus discos. En la entrevista ha recordado los primeros momentos de una batalla legal que comenzó cuandoScooter Braun compró Big Machine en 2019y, ella, al haberse salido de la discográfica, pasó a perder los derechos de todas sus canciones.

Envió a su madre y a su hermano a Los Ángeles para hablar con Shamrock Holdings, empresa que había comprado sus discos. Esa primera toma de contacto no le consiguió muchas esperanzas: "Han sido maravillosos, nos han escuchado, pero no tenemos ni idea de que es lo que va a pasar", le comentó su familia, algo que no le sorprendió llevando más de una década en búsqueda de conseguir ser dueña de su música.

Todo cambió cuando, según ha contado Swift: "Un par de meses después de celebrarse la Super Bowl en Kansas City, recibió una llamada de su madre. Le dijo: '¡Ya tienes tu música!'. Me tiré al suelo dramáticamente, no podía parar llorar diciéndome a mí misma: '¿En serio?'". Su madre le dijo que fuera a contárselo a Travis con normalidad.

La cantante ha contado como él se encontraba jugando a videojuegos y se quitó los auriculares cuando le dijo: "¡Ya recuperé mi música!". "Fue un momento que me cambió la vida", ha dicho. "Todavía no lo puedo creer. Lo pienso diariamente, pero en lugar de ser un pensamiento intrusivo que me duele, pienso: 'No puedo creer que esto haya pasado, la suerte que tengo y lo agradecida que estoy'", ha añadido.

No sabemos si, como bromeó Taylor entre risas, "todos" los "seguidores masculinos" del pódcast quieren verla "en sus espacios y en sus pantallas", pero lo que sí tenemos claro es que no podemos estar más expectantes por escuchar su nuevo álbum y ponerle banda sonora a nuestro otoño al ritmo de The Life of a Showgirl.