Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award en los MTV VMAs 2025

Los MTV Video Music Award celebran el domingo 7 de septiembre una edición más de música y talento cargada de novedades. Encabezando la lista de nominados Lady Gaga y Bruno Mars con 12 y 11 candidaturas respectivamente, por primera vez en la historia, un artista será galardonado en la categoría Latin Icon. Para sorpresa de pocos, el primero en recibir este galardón será Ricky Martin.

Más de cuatro décadas de recorrido en la industria de la música, posicionan al cantante de San Juan de Puerto Rico en lo más alto. Así, el galardón premia su influencia global en el impulso de la música latina hacia el mainstream.

Coincidiendo con el 26 aniversario de su primera actuación en los premios MTV VMAs, cuando se coronó en 1999 como vencedor de la noche, alzándose con cinco premios y convirtiéndose en el primer artista masculino latino en ganar el reconocimiento a Mejor video pop. Este nuevo galardón se incluye dentro de los más de 180 premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria, que ya cuenta con más de 70 millones de álbumes vendidos a nivel mundial.

Rock the bells Visionary Award para Busta Rhymes

Hace menos de un mes, la leyenda del hip-hop Busta Rhymes consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y el 7 de septiembre vuelve a recibir otro reconocimiento.

Los MTV VMAs estrenan otra categoría, Rock the bells Visionary Award, para premiar el impacto cultural de este artista, que ya se coronó en 2024 con el Premio Global Icon.