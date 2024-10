Rigoberta Bandini desvela el título de su próximo disco: "Bienvenidas a..."

Rigoberta Bandini ha retomado su carrera musical este año tras decidir tomarse descanso temporal. Lo anunció a finales de 2022, y este año ha confesado que lo hizo por su hijo y por ella misma: "El ritmo de la gira era muy frenético y coincidió con su crianza", ha dicho en una entrevista para El País.

Pero eso quedó atrás y la cantante de Ay mamá ha vuelto con fuerzas y muchas cosas que contar. Así lo desvela la nueva newsletter que ha enviado a sus seguidores más fieles el miércoles 30 de octubre, donde desvela el título de su próximo álbum de estudio tras estrenar en septiembre el primer adelanto de este trabajo: Si muriera mañana.

"A veces tengo la sensación de que si realmente conectara con mis emociones me desmoronaría", comienza diciendo en el correo. "Siento que llevo toda la vida rozándolas, sin querer que me piquen mucho. Como si fueran medusas, bellas criaturas a las que observar de lejos. No sé si es porque yo soy fría o porque soy extremadamente sensible. Las emociones llegan a mí como meteoritos prehistóricos imprevisibles y yo he aprendido a correr para esquivarlas. Su impacto, su fuerza, su consistencia. Llevo analizándolas tantos años. Extraños objetos internos (o externos?) que nos dominan", añade.

"Creo que hay personas que amamos la vida, pero huimos de ella"

Y continúa: "El resultado de todo este proceso, el de analizar en exceso las propias emociones y al mismo tiempo no querer ahondar en ellas por si acaso, me ha convertido en una persona desquiciada. Creo que hay personas que amamos la vida, pero huimos de ella", concluye justo antes de desvelar el título de su segundo disco, que verá la luz a lo largo de 2025: "Bienvenidas a Jesucrista Superstar".

Este texto se suma a las pistas que ya había desvelado Rigoberta Bandini sobre el disco. "Tendrá colores un poco diferentes. Me he liado, creo que va a ser un álbum largo, tengo como 45 temas, aunque pocos producidos. Quiero jugar con mi voz y no cantar siempre de la misma manera", dijo en su entrevista para El País.