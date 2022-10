Rigoberta Bandini sorprende en su concierto de Madrid invitando a cantar a Amaia Romero

Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini estrenó recientemente su primer álbum La emperatriz, además, se encuentra en medio de una gira que supondrá el final de una etapa y un retiro temporal de los escenarios.

El último destino de la artista catalana ha sido Madrid donde ha llenado el Wizink Center.

Una de las sorpresas más grandes de la velada sucedió cuando Rigoberta Bandini llamó al escenario a Amaia. Juntas interpretaron el tema Así Bailaba que se estrenó en julio.

Belén Barenys participó embarazada

No se esperaba que Belén Barenys, prima y corista principal de Rigoberta Bandini, acudiera al concierto debido al avanzado estado de su embarazo. Sin embargo, no solo acudió, si no que participó durante todo el concierto, es más, no dudó en abrirse la camisa durante la canción Ay Mamá.

Paula Ribó agradeció la participación de Belén Barenys entre aplausos: "Siempre serás mi enana y ahora vas a ser madre".

Retiro espiritual de Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini anunció en Ibiza que se iba a retirar temporalmente de los escenarios, aún así aseguraba que tendría mucho trabajo.

La artista contaba que el motivo de este retiro, que en la gira lo ha llamado retiro espiritual, se debe al cansancio: "La verdad es que ya estoy un poquito hasta el coño de las cosas, ya no puedo más".

Aún quedan varios conciertos antes de que Rigoberta Bandini abandone los escenarios, pero esperaremos que cuando descanse, decida volver pronto.