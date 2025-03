Rigoberta Bandini es vitalista en 'Jesucrista Superstar', su disco doble que incluye una colaboración con Luz Casal

Te interesa La historia detrás de la ‘tetamundi’ de Rigoberta Bandini

Tras unos meses de retiro del ojo mediático, Rigoberta Bandini por fin enseña al mundo las canciones en las que lleva todo este tiempo trabajando. Y no son pocas: su segundo álbum de estudio Jesucrista Superstar es, en realidad, un disco doble, ya que está compuesto por 22 temas divididos en dos partes.

Aparte de su extensión, el proyecto destaca por un fuerte componente metanarrativo, ya que Rigoberta Bandini no duda en hablar sobre el propio proceso de creación del disco a lo largo de las letras. "Bienvenidas a un disco / Llamado Jesucrista Superstar / Siéntete cómoda / Cierra los ojos / Y deja las lentillas donde puedas / Tengo noticias para esas están como yo / He puesto mucha esperanza en toda esta creación", canta la artista de pop alternativo en la canción introductoria, Star. "Que se acabe el disco ya", se escucha en la penúltima pista, Cada día de la semana.

Como ya hizo en su primer disco La Emperatriz, la cantante se muestra tal como es, con sus miedos, alegrías, locuras... pero también con sus inseguridades. "Cuando empecé a componer el álbum es cuando más me salían estas mierdas de 'no vas a poder', unas voces mías internas muy malvadas... Pero creo que he conseguido coger todo eso y convertirlo en lo que quiero. Y me siento muy orgullosa", contó Rigoberta Bandini para La Lectura.

Así, Paula Ribó muestra sus ganas de vivir —Si muriera mañana—, pero también sus aprendizajes tras todo este período de reflexión: en Star, la cantante asegura que su disco se dirige a todas aquellas personas que sienten que pueden con todo, que se comparan con el resto, que se pierden en las redes sociales... "Si tú quieres puedes ser el rey y la reina / De este país / De tu país Superstar / Déjate estar", pide al final del tema. Y eso es Jesucrista Superstar, el mundo imperfecto de Rigoberta Bandini.

Luz Casal se une a Rigoberta Bandini

Más allá de sencillos como Pamela Anderson o KAIMAN, hay un tema que destaca entre el resto del tracklist: Canciones alegres para días tristes :) la colaboración con Luz Casal. En ella, Rigoberta Bandini da rienda suelta a una de sus máximas como artista: componer canciones tristes que hagan bailar.

Aunque su fusión con la mítica artista gallega mantiene un ritmo melancólico a base de guitarra, ambas cantan sobre crear canciones felices para combatir la tristeza. "Días de sequía / Dramas cotidianos / Faltan guarderías / Para tanto llanto / Es desolador / Ya no conecto con mi alrededor / Ser Jack o ser Rose / Hoy vi Titanic y aún estoy peor", canta Luz Casal en su estrofa.

Además, el disco cuenta con otras tres colaboraciones. Una ya la conocíamos: Aprenderás, uno de los sencillos donde Rigoberta Bandini se une a Carmen Lancho para normalizar el error y el aprendizaje. Otra fusión es la desvergonzada y sexual Todas tienen ganas de jaleo con la argentina Juliana Gattas, mientras la francesa Rémi Fa se une en Cada día de la semana para reflexionar sobre las estrategias contemporáneas para ligar.

Todas las canciones de 'Jesucrista Superstar' de Rigoberta Bandini

Disco 1

1. Star

2. Simpática pero problemática

3. Enamorados

4. Pamela Anderson

5. Busco un centro de gravedad permanente

6. Canciones alegres para días tristes :) con Luz Casal

con Luz Casal 7. Si muriera mañana

8. VuelaaAAaa

9. Amore amore amore

10. KAIMAN

11. Aprenderás con Carmen Lancho

Disco 2