Los espectaculares vídeos del concierto de Rihanna en la preboda del hijo del hombre más rico de India

El enlace entre Anant Ambani, hijo del hombre más rico de la India Mukesh Ambani, y Radhika Merchant, hija del industrial indio Viren Merchant, es uno de los actos más relevantes en el país y, como no podía ser de otra forma, la celebración está a la altura de tan acudaulada unión.

A una lista de más de 1.200 invitados, con nombres tan prominentes como Marck Zuckerberg o Bill Gates, se unen experiencias temáticas como un viaje por la jungla amenizado por animales salvajes rescatados y banquetes al cargo de algunos de los mejores chefs del país.

Sin embargo, el gran espectáculo que todo el mundo (literalmente) estaba esperando es el concierto de Rihanna, que se ha subido al escenario para deleitar a todos los presentes.

Ya desde su llegada al país asiático, un fuerte dispositivo policial y un gran número de fotógrafos se agolpaban buscando la instantánea de la diva.

Ya en el fragor de la fiesta, Rihanna ha desplegado un repertorio con sus temas favoritos para este tipo de eventos como Consideration o Bitch Better Have My Money.

Las redes se han llenado de extractos con algunos de los cortes más impresionantes de interpretaciones como Wild Thoughts, Birthday Cake o Pour It Up.

De hecho, la de Barbados ha llegado a bajar del escenario para compartir algunos momentos con invitados de la talla de la estrella de Bollywood Janhvi Kapoor, con quien se ha marcado algún paso de baile.

Éxitos como Man Down, Rude Boy o su icónico Work no podían faltar en los momentos álgidos del show.

Atrapados bajo la apabullante puesta en escena de Rihanna, los invitados a la preboda de Anant Ambani y Radhika Merchant han disfrutado del un final de concierto en el que se han escuchado clásicos como We Found Love, Umbrella o All of the Lights.

De hecho, los vecinos de Jamnagar pudieron disfrutar del espectáculo en una pantalla gigante instalada en las inmediaciones de la fiesta.

Así se han visto algunas de las otras actuaciones:

