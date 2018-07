Rihanna actuará con Coldplay en los Grammy

A pocas semanas de la celebración de la 54 edición de los premios Grammy, que tendrá lugar en el estadio Staples Center de Los Ángeles, vamos sabiendo quienes actuarán durante la entrega de los galardones más importantes de la música.

Hace unas horas, Rihanna ha publicado en su cuenta de Twitter que subirá al escenario junto a Coldplay para interpretar Princess of China, tema incluído Mylo Xyloto, el último disco de la banda británica. Esta será la primera vez que Rihanna y Coldplay actúen juntos por lo tanto es una de las actuaciones más esperadas de la gala. También están confirmadas las actuaciones de Bruno Mars, Foo Fighters, Nicky Minaj, Taylor Swift, Paul McCartney y Kelly Clarkson con Jason Aldean. Aunque Adele es de las artistas con más nominaciones en esta edición, únicamente superada por Kanye West, de momento no se ha confirmado su actuación en la gala. La que si que actuará será Lady Gaga, que aunque no ha sido una de las artistas más nominadas, según la BCC la diva no se conforma con abrir la gala, si no que también la cerrará.

Otra de las novedades en esta edición es que vuelve a tener presentador. Hacía siete años que estos galardones no tenían un presentador único, sino que distintas celebridades iban presentando las diferentes categorías, pero este año la organización de los Grammy ha decidido que el rapero LL Cool J será el conductor de la ceremonia.

NOMINADOS A LOS GRAMMY 2012:

Ábum del año:

21- Adele

Wasting Light - Foo Fighters

Born This Way - Lady Gaga

Doo-Wops & Hooligans - Bruno Mars

Loud - Rihanna

Grabación del año:

Rolling In The Deep - Adele

Holocene - Bon Iver

Grenade - Bruno Mars

The Cave - Mumford & Sons

Firework - Katy Perry

Canción del año:

All Of The Lights - Kanye West, Rihanna, Kid Cudi y Fergie (escrita por Jeff Bhasker, Malik Jones, Warren Trotter y Kanye West)

The Cave - Mumford & Sons (escrita por Ted Dwane, Ben Lovett, Marcus Mumford & Country Winston)

Grenade - Bruno Mars (escrita por Brody Brown, Claude Kelly, Philip Lawrence, Ari Levine, Bruno Mars y Andrew Wyatt)

Holocene - Bon Iver (escrita por Justin Vernon)

Rolling In The Deep - Adele (escrita por Adele Adkins y Paul Epworth)

Mejor cantante de Pop:

Adele - Someone Like You

Lady Gaga - You and I

Bruno Mars - Grenade

Katy Perry - Firework

Pink - F***in’ Perfect

Mejor álbum de Música Alternativa:

Bon Iver - Bon Iver

Codes And Keys- Death Cab For Cutie

Torches- Foster The People

Circuital - My Morning Jacket

The King Of Limbs - Radiohead

Mejor interpretación de Rock:

Coldplay - Every Teardrop Is A Waterfall

The Decemberists - Down By The Water

Foo Fighters - Walk

Mumford & Sons - The Cave

Radiohead - Lotus Flower

Mejor interpretación de Metal:

Dream Theater - On The Backs Of Angels

Foo Fighters - White Limo

Mastodon -Curl Of The Burl

Megadeth - Public Enemy No. 1

Sum 41 - Blood In My Eyes

Mejor álbum de Rock:

Rock ‘N’ Roll Party Honoring Les Paul- Jeff Beck

Wasting Light- Foo Fighters

Come Around Sundown- Kings Of Leon

I'm With You- Red Hot Chili Peppers

The Whole Love- Wilco

Mejor colaboración (Rap):

Beyoncé & André 3000 - Party

DJ Khaled, Drake, Rick Ross & Lil Wayne - I'm On One

Dr. Dre, Eminem & Skylar Grey - I Need A Doctor

Rihanna & Drake - What's My Name?

Kelly Rowland & Lil Wayne - Motivation

Kanye West, Rihanna, Kid Cudi & Fergie - All Of The Light

Mejor interpretación de Rap:

Chris Brown, Lil Wayne & Busta Rhymes - Look At Me Now

Jay-Z & Kanye West - Otis

Lupe Fiasco - The Show Goes On

Nicki Minaj & Drake - Moment 4 Life

Wiz Khalifa - Black And Yellow

Mejor artista novel:

The Band Perry

Bon Iver

J. Cole

Nicki Minaj

Skrillex

Mejor colaboración (Pop):

Tony Bennett & Amy Winehouse - Body And Soul

The Black Keys - Dearest

Coldplay - Paradise

Foster The People - Pumped Up Kicks

Maroon 5 & Christina Aguilera -Moves Like Jagger

Mejor interpretación tradicional de R&B:

Eric Benét - Sometimes I Cry

Cee Lo Green & Melanie Fiona - Fool For You

R. Kelly - Radio Message

Raphael Saadiq - Good Man

Betty Wright & The Roots -Surrender

Mejor álbum de R&B:

F.A.M.E.- Chris Brown

Second Chance - El DeBarge

Love Letter - R. Kelly

Pieces Of Me- Ledisi

Kelly- Kelly Price

Mejor álbum de Blues:

Low Country Blues - Gregg Allman

Roadside Attractions- Marcia Ball

Man In Motion- Warren Haynes

The Reflection - Keb’Mo’

Revelator - Tedeschi Trucks Band

Mejor álbum de Folk :

Barton Hollow- The Civil Wars

I’ll Never Get Out Of This World Alive- Steve Earle

Helplessness Blues- Fleet Foxes

Ukulele Songs- Eddie Vedder

The Harrow & The Harvest - Gillian Welch

Mejor solista de Country:

Jason Aldean -Dirt Road Anthem

Martina McBride - I’m Gonna Love You Through It

Blake Shelton - Honey Bee

Taylor Swift - Mean

Carrie Underwood - Mama’s Song

Mejor canción de Country:

Are You Gonna Kiss Me Or Not - Thompson Square (escrita por Jim Collins & David Lee Murphy)

God Gave Me You - Blake Shelton (escrita por Dave Barnes)

Just Fishin' - Trace Adkins (escrita por Casey Beathard, Monty Criswell & Ed Hill)

Mean - Taylor Swift (escrita por Taylor Swift)

Threaten Me With Heaven - Vince Gill (escrita por Vince Gill, Amy Grant, Will Owsley & Dillon O’Brian)

You And Tequila - Kenny Chesney Featuring Grace Potter (escrita por Matraca Berg & Deana Carter)