Rihanna vende un millón de discos en Tidal

Nosotros nos llevamos la sorpresa tras publicar su nuevo disco sin avisar, pero más sorpresa se ha llevado la cantante al enterarse que ha batido un auténtico récord gracias al éxito de ventas que ha obtenido por su último disco Anti.

Tidal, la plataforma de escucha de música en streaming creada por el rapero Jay-Z, intenta reflotar el poco éxito que está teniendo esta apuesta de grandes artistas regalando el nuevo disco de Rihanna, Anti, a los nuevos suscriptores, a cambio de un periodo de prueba de 60 días sin coste alguno, aunque debes facilitar tus datos personales para empezar a pagar por el servicio pasados los dos meses.

El primer sencillo es Work, pero además, Rihanna ofrece otras canciones como Woo, Kiss It Better, Desperado, Needed Me y Never Ending.

Otros colaboradores, además de Drake, son clave del nuevo concepto estético de Rihanna: SZA en Consideration, y la inesperada participación del grupo de rock psicodélico Tame Impala en Same Ol’ Mistakes. El disco se comercializará en formato físico este viernes 5 de febrero.

Por el momento, un millón de personas se han suscrito al servicio para descargarse el nuevo disco de Rihanna. ¿Pero qué pasará pasados los 60 días de prueba?