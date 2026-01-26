Robbie Williams le arrebata un récord a The Beatles en Reino Unido con 'Britpop'

El álbum Britpop ha sido publicado en el momento exacto: Robbie Williams ha publicado su disco el viernes 23 de enero, después de varios cambios de fecha de lanzamiento.

Y con esta decisión ha conseguido un gran hito en la industria musical: el intérprete de Feels ha logrado llevar su decimosexto álbum como solista al número uno. "Britpop es el disco que siempre quise hacer y ver que se convierte en mi decimosexto álbum número uno significa todo para mí", declaró el cantante a la Official Charts Company.

Y es que este éxito suyo viene acompañado de un hito en la música, pues Robbie Williams ha desbancado a The Beatles, que ostentaba el récords en discos en el número 1 en Reino Unido hasta ahora.

Todos sus álbumes en el número 1 menos uno

Entre los álbumes de Robbie Williams que lideraron las listas se encuentran Life Thru A Lens (1997), I’ve Been Expecting You (1998), Sing When You’re Winning (2000), Escapology (2002), Intensive Care (2005), Take The Crown (2012), The Heavy Entertainment Show (2016), XXV (2022) y Better Man (2025), además de su nuevo lanzamiento.

Tan solo un trabajo de su discografía no consiguió el oro en las listas: Reality Killed The Video Star (2009).