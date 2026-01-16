Robbie Williams estrena 'BRITPOP', su nuevo álbum que honra a los años 90

Tras retrasar la fecha de estreno por el fenómeno de Taylor Swift, Robbie Williams lanza este 16 de enero su decimotercer álbum de estudio, BRITPOP. "Pensaste que iba a ser entonces... luego decidimos que no lo era... y ahora he decidido que es ahora", ha escrito el británico. Sin duda, este trabajo es una oda a la música de los años 90.

"Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995", dijo al anunciar el disco. "He trabajado con algunos de mis héroes en este álbum; es crudo, hay más guitarras y es un álbum que es aún más optimista e hímnico de lo habitual. Hay algo de 'Brit' ahí y ciertamente hay algo de 'pop' también. Estoy inmensamente orgulloso de esto como trabajo integral", añadió.

Según la crítica de la revista Rolling Stone, "el resultado es un disco en el que Robbie suena más liberado y ofrece algunas de sus mejores canciones en años. Es una locura sin complejos, como lo demuestran las guitarras vibrantes de Rocket, pero esta constante sensación de imprevisibilidad es una fortaleza. Aquí vemos a Robbie apoyándose en lo que siempre ha hecho mejor: no importarle nada y bailar a su propio ritmo".

El próximo 6 de febrero, Robbie Williams lanzará la versión deluxe del disco con cinco canciones más: Selfish Disco, G.E.M.B, Comment Section, Fucking Amazing y 100% Beau.

Lista de canciones de 'BRITPOP', de Robbie Williams