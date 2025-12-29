Rodrigo Cuevas anuncia nueva fecha para su gira 'La Belleza'

A esperas del lanzamiento de su próximo álbum,Rodrigo Cuevas ha anunciado nueva fecha para su gira por toda España La Belleza, la cual comenzará en la primavera de 2026.

En este nuevo tour podremos escuchar algunos de los mayores éxitos del rey del folclore como El Día Que Nací Yo, Veleno o Un Mundo Feliz, su colaboración más reciente con la mítica Massiel.

Como él mismo ya anunció, su próximo disco contará con la colaboración de "iconos de ayer, de mañana y de siempre", incluidas "figuras emergentes del underground" y "divas de la música urbana" en español, por lo que es de esperar que esta nueva propuesta escénica cuente con esta misma esencia.

Ahora, el artista ha anunciado una nueva fecha que se suma a la gira: 25 de abril en Avilés.

Todas las fechas y entradas

Por el momento, las fechas anunciadas han sido las siguientes, aunque se desconoce la ubicación exacta de algunas de ellas. Sin embargo, las entradas se encuentran a la venta a través de la página web del artista.

24 abril 2026 – Avilés – Pabellón de la Magdalena

25 abril 2026 – Avilés – Pabellón de la Magdalena

30 abril 2026 – A Coruña – Coliseum

9 mayo 2026 – Barcelona – Guitar BCN

17 mayo 2026 – Donosti – Kursaal

24 junio 2026 – Madrid – Próximamente

23 julio 2026 – Cartagena – Próximamente

12 agosto 2026 – Santander – Festival Internacional de Santander

21 septiembre 2026 – Oviedo– Próximamente

Además, según anunció el artista, la gira acabaría en el mes de octubre en Madrid.