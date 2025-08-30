Roi estrena 'Dime si vas a venir' y expande el universo de su 'alter ego'
Roi, concursante de Operación Triunfo 2017, sigue indagando en el universo de su alter ego denominado R01 con el estreno de su nueva canción, Dime si vas a venir.
Tras la sensibilidad de Cómo te va?, Roi estrena Dime si vas a venir, un nuevo capítulo dentro de su universo artístico R01. La canción surge de esa incertidumbre luminosa en la que una amistad empieza a transformarse en algo más, con la duda inevitable de si la otra persona siente lo mismo.
El tema combina sintetizadores etéreos con guitarras eléctricas, bajo y batería, creando un groove elegante que acompaña a la vulnerabilidad del mensaje. Su atmósfera es emocional y sincera, con un movimiento sutil que refleja tanto la esperanza como la duda.
La letra, marcada por versos como "Se me da mal disimular, seguir y hacer como si nada" o "Dime si vas a venir, perdón por no saber si me esperabas", expone la tensión de ese punto de no retorno: cuando ya no se trata de ocultar los sentimientos, sino de atreverse a preguntarlos.
"Es una pregunta contenida, sin exigencias ni promesas, solo el deseo sincero de saber si esa conexión va a alguna parte", explica Roi. "Estoy muy orgulloso de esta canción por cómo muestra la evolución de R01, que sigue marcando una dirección cada vez más honesta, emocional y cuidada".
¿Qué significa R01?
En 2022, Roi comenzó un proceso de reinvención artística que cristalizó en R01, su nuevo proyecto musical y conceptual, donde fusiona pop contemporáneo con referencias retro y explora nuevas formas de contar emociones.
Con R01, el artista ha creado un universo emocional propio, donde cada canción es también una edición del muñeco-alter ego, reflejo de un estado emocional distinto. Dime si vas a venir representa un momento de vulnerabilidad y búsqueda, ampliando el imaginario de este universo en el que cada canción es una edición única con su propia estética y personalidad. Esta nueva etapa culminará en un trabajo discográfico previsto para la primera mitad de 2026.