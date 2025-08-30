Roi estrena 'Dime si vas a venir' y expande el universo de su 'alter ego'

Tras la sensibilidad de Cómo te va?, Roi estrena Dime si vas a venir, un nuevo capítulo dentro de su universo artístico R01. La canción surge de esa incertidumbre luminosa en la que una amistad empieza a transformarse en algo más, con la duda inevitable de si la otra persona siente lo mismo.

El tema combina sintetizadores etéreos con guitarras eléctricas, bajo y batería, creando un groove elegante que acompaña a la vulnerabilidad del mensaje. Su atmósfera es emocional y sincera, con un movimiento sutil que refleja tanto la esperanza como la duda.

La letra, marcada por versos como "Se me da mal disimular, seguir y hacer como si nada" o "Dime si vas a venir, perdón por no saber si me esperabas", expone la tensión de ese punto de no retorno: cuando ya no se trata de ocultar los sentimientos, sino de atreverse a preguntarlos.

"Es una pregunta contenida, sin exigencias ni promesas, solo el deseo sincero de saber si esa conexión va a alguna parte", explica Roi. "Estoy muy orgulloso de esta canción por cómo muestra la evolución de R01, que sigue marcando una dirección cada vez más honesta, emocional y cuidada".

¿Qué significa R01?

En 2022, Roi comenzó un proceso de reinvención artística que cristalizó en R01, su nuevo proyecto musical y conceptual, donde fusiona pop contemporáneo con referencias retro y explora nuevas formas de contar emociones.

Con R01, el artista ha creado un universo emocional propio, donde cada canción es también una edición del muñeco-alter ego, reflejo de un estado emocional distinto. Dime si vas a venir representa un momento de vulnerabilidad y búsqueda, ampliando el imaginario de este universo en el que cada canción es una edición única con su propia estética y personalidad. Esta nueva etapa culminará en un trabajo discográfico previsto para la primera mitad de 2026.