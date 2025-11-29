Romeo Santos y Prince Joyce estrenan su álbum conjunto 'Better Late Than Never'

Los reyes de la bachata se han unido en un evento sin precedentes, el lanzamiento de un disco conjunto bajo el nombre Better Late Than Never. Romeo Santos y Prince Royce han sorprendido a sus fans con 13 temas inéditos, de los cuales no habían hecho ningún adelanto ni promoción previa.

Todas las canciones han sido compuestas por Romeo Santos, pero cuatro de ellas cuentan con la pluma de Prince Royce. Además, Santos también ha encabezado la producción de este LP, jugando con los arreglos tradicionales del género y modernizándolo mediante la fusión de otros ritmos como el R&B y los beats urbanos.

Para celebrar este histórico momento cultural, Santos y Royce organizaron el miércoles 26 de noviembre una listening party en el Madison Square Garden Arena, uno de los recintos más emblemáticos de Nueva York. Los artistas presentaron su música ante un público eufórico con entradas agotadas, dos días antes del lanzamiento.

Explorando nuevos sonidos

Entre sus temas, podemos destacar Dardos, en el cual se atreven a explorar el R&B mediante un arreglo musical contemporáneo que fusiona afrobeat, ritmos tropicales, violines y guitarras.

En él, se hace uso de la jerga dominicana, la astrología y una narrativa emocional que gira en torno a una relación tóxica, el despecho y las heridas del amor.

Un pequeño homenaje

Con La Última Bachata, los dominicanos buscan rendir un tributo a algunas de las voces más emblemáticas de la música global como Selena Quintanilla, Michael Jackson, Prince o Jenni Rivera.

Mientras transitan entre el inglés y el español, podemos encontrar asdemás destellos del bolero de antaño y una estética sonora vintage.

Una única colaboración

Para este disco, los artistas han querido tener en cuenta a un artista dominicano emergente Dalvin La Melodía, conectando así tres generaciones distintas de amantes de la bachata.

Setlist de 'Better Late Than Never'