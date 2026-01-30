Rosalía aparece por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona

Artistas como Amaia, Bad Gyal, Yerai Cortés y Mushkaa eran os confirmados en el concierto-manifiesto Act X Palestine, pero también se subió al escenario completamente por sorpresa Rosalía, quien interpretó la canción La perla .

Barcelona acogió el concierto-manifiesto Act x Palestine este 29 de enero, un evento que tuvo como intención recaudar fondos para la ayuda humanitaria en Gaza. Y aunque se preveía que la presencia de 20 artistas principales, se añadió una 21.

Entre artistas como Amaia, Bad Gyal, La Zowi, Morad, Mushkaa y Oques Grasses apareció por sorpresa Rosalía, que no formaba parte del cartel.

La catalana se subió al escenario para "Hoy especialmente es un honor subirse a este escenario. Muchas gracias por estar aquí y por invitarnos", introdujo la artista antes de introducir La Perla de una manera distinta a la habitual.

Rodeada de músicos y coros, la artista conquistó el Palau Sant Jordi de Barcelona, tan solo semanas antes de comenzar con el LUX Tour. Esta vez para reivindicar "la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia, vinculando la realidad de Palestina con las grandes luchas actuales".

Rosalía estuvo en el punto de mira por no pronunciarse

Hace unos meses, Rosalía fue duramente criticada en redes sociales por no haberse posicionado activamente en el conflicto entre Israel y Palestina, concretamente mostrando su rechazo hacia el genocidio del pueblo palestino. Por ello, la artista decidió publicar un comunicado en sus historias de Instagram para parar la ola de hateque se le estaba viniendo encima, en el que señaló que el hecho de que no se hubiera posicionado de la forma que se esperaba no quería decir que no condene lo que está ocurriendo en Palestina.

La cantante compartió su posicionamiento y puso el foco de atención en "quienes deciden y tienen poder de acción", apuntando que "avergonzarnos los unos a los otros" no es la mejor manera de luchar por la libertad de Palestina.

Ahora se une al Act X Palestine en Barcelona, dejando clara de nuevo su opinión sobre el conflicto.