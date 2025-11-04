Rosalía cambia el título de una de las canciones de 'LUX'

Una de las imágenes de 'LUX' de Rosalía en formato físico | SONY

El viernes 7 de noviembre Rosalía estrena su cuarto y esperado álbum, LUX. Un disco cargado de referencias divinas, sonidos operísticos e inspiración del misticismo femenino.

Desde que la artista anunciara el álbum desde la Plaza del Callao de Madrid, ha ido revelando poco a poco los detalles del disco. Y uno de los primeros datos que les llegó a los fans fue la lista de canciones del proyecto musical.

No obstante, a tan solo unos días del estreno de LUX, una de las canciones del álbum ha cambiado de nombre. Se trata de Mio Cristo, que ha pasado a llamarse en plataformas Mio Cristo Piange Diamante.

En las primeras imágenes del álbum en físico aparecía escrito como Mio Cristo, pero parece que el nombre ha cambiado, dejando claro, además, que se trata de la canción en la que Rosalía cantará en italiano.

¿Habrá más cambios en la lista de canciones de LUX?

La tracklist de LUX que aparece en Spotify