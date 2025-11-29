Rosalía canta a capella 'La Perla' en Argentina junto a Ángela Torres

Rosalía está en plena promoción del álbum LUX por todo el mundo, y en su parada en Argentina la artista ha arrasado con su público una vez más.

Y lo ha hecho desde los programas Nadie dice nada y Otro día perdido. La cantante ha desvelado detalles tanto de ella mismo como de su nuevo proyecto, dejando ver una faceta de lo más natural al otro lado del charco.

Y entre diversión y anécdotas Rosalía se ha atrevido a cantar el estribillo de La Perla, uno de los grandes hits de LUX. Lo ha hecho junto a Ángela Torres, actriz y cantante argentina presente en el programa radiofónico al que ha asistido la catalana.

La también locutora se ha mostrado muy vergonzosa, pero finalmente se ha animado a cantar a capella el estribillo del 'vals mexicano' de Rosalía, junto a su autora. "¡Ella realmente armonizó y devoró!", ha celebrado la española al ver a la argentina interpretar con tanta delicadeza esta canción de su nuevo disco.

Un emotivo momento con una fan

También en este programa y coincidiendo con el tema La perla, una fan que esperaba a Rosalía en la entrada conquistó el corazón de la catalana con su versión tan dulce de este tema desde la misma calle.

Tal fue su admiración que pidió encontrarse con la joven, que sin poder contener el llanto cumplió el sueño de conocer a la artista y poder abrazarla.