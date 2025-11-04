Rosalía explica el significado de la portada de 'LUX': "Siento devoción por la música"

Rosalía está ultimando los detalles de su álbum LUX; que tendremos en nuestras manos el viernes 7 de noviembre. Hasta entonces los fans más acérrimos ya han podido escuchar el álbum por distintas ciudades del mundo, y la propia artista está desvelando diversos detalles de su nuevo proyecto.

La intérprete de Pienso en tu Mirá ha contestado a algunas preguntas de fans en el espacio de Telemundo En casa, y entre ellas se ha colado la del significado de la portada de su cuarto disco. En ella, Rosalía aparece luciendo un hábito blanco y se encuentra enfundada en una camiseta de fuerza blanca.

"Para mí esa imagen era la que mejor representaba el proyecto, refleja esa búsqueda de la espiritualidad y ese compromiso. El hábito que llevan las monjas representa ese compromiso por una causa que se ha elegido en la vida", ha expresado con mucha solemnidad.

Así, ha comparado esto con su propia pasión: "En mi caso yo me siento muy comprometida con la música, siento devoción por la música". La artista ha insistido en que existen claras diferencias y que sus intenciones son buenas: "Obviamente de una forma muy diferente, pero siento un paralelismo y está hecho desde el amor y el respeto, no es desde la provocación, sino desde la más absoluta inspiración hacia ellas".

La artista insiste en cada intervención en que se ha inspirado en "esas mujeres que eran santas que vivían de forma muy poco convencional en ese momento".