Rosalía habla de la gira del disco LUX: "Habrá que ver si se puede"

Ahora que LUX es nuestro, de los fans, llegan las ganas de escuchar a Rosalía interpretar en directo las 18 canciones que componen su cuarto álbum de estudio.

La cantante catalana ha dejado a medio mundo —por no decir al mundo entero— sin palabras con el lanzamiento de este disco en el que las orquestaciones toman un papel central, prescinde de los loops y apenas hay electrónica.

LUX es un tránsito hacia la espiritualidad escrito en 13 idiomas diferentes (para lo que Rosalía se ayudó de Google Translate) y que incluye arias, copla, rumba, canto lírico y guiños a la música sacra. Una sorprendente mezcla de estilos que ya ansiamos escuchar en directo y no parece que vaya a tardar en pasar. En la tienda oficial de Rosalía en Reino Unido han abierto un formulario de registro para ser el primero en la preventa del tour mundial de LUX.

Cómo será ese tour, es lo que nos preguntamos en este punto y lo que le plantean a Rosalía en su entrevista de portada en El País Semanal. "Tengo tres libretas con bocetos e ideas. Es la pregunta del millón. Un reto muy grande", asegura la cantante, que no las tiene todas consigo. "Habrá que ver si se puede".

"Mira, Motomami era minimalista y esto es maximalista, es como brutalista incluso. Cómo haces que esto funcione en directo, cómo lo haces viable", le pregunta al periodista, que no duda en asegurar que llevar LUX al directo se plantea como un desafío creativo y económico.

Grabar el disco ya fue todo un reto para Rosalía y su equipo, señala la cantante para dimensionar lo que podría ser un concierto. "No sé ni cómo lo hemos logrado, hemos hecho malabares para sacar adelante una cosa así. Grabar con la Sinfónica de Londres, dos años de estudio en Los Ángeles… Realmente nos metemos en estos líos por el amor a la música, que si no, ¿de qué?".

"Un entorno que no es habitual"

Si bien Rosalía no dice demasiado de la gira, lo que apunta es que se trata de "un proyecto así podría llevarse a espacios donde mucha gente pueda disfrutarlo". "Es un proyecto que te invita a interpretarlo en un entorno que no es el habitual. ¿Por qué las catedrales tienen tanta verticalidad?", señala sobre los posibles escenarios de la gira.

"Este es un proyecto que busca esa verticalidad. Eso sí, es complejo. ¿Cómo aseguras que puedas ejecutar la visión?", añade la artista, y explica que LUX está pensado como un todo: "Los videoclips, la indumentaria…, pues ahora también la arquitectura". "Esto se halla en el proceso, no después", añade la cantante, que juega al despiste cuando el periodista le plantea que el 10 de junio de 2026 hay un gran acto previsto para inaugurar la Torre de Jesús en la Sagrada Familia de Barcelona.