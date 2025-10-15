Rosalía invade la plaza del Callao en Madrid con la posible portada de su nuevo álbum

Rosalía tiene en vilo a sus fans. Durante este martes 14 de octubre, la artista compartió un mensaje en X (antes Twitter) desvelando que LUXsería el título de su cuarto álbum de estudio: "LUX=LOVE". Poco después, la catalana ha compartido publicaciones suyas antiguas donde la religiosidad y la luz eran elementos protagonistas.

Ahora, tras suspender su cuenta en esa red social, los fans han identificado este miércoles 15 de octubre que Rosalía aparece en la pantalla de los Cines Callao de Madrid. En ella, se aprecia un cartel en blanco y negro donde se entremezclan el rostro de la cantante y de una partitura. Hay quien especula que esta podría ser la portada de su nuevo disco o de un sencillo, aunque aún no hay información oficial al respecto.

En la parte inferior central de la imagen, se incluye un icono similar al símbolo de la paz que también podría hacer referencia a alguna clave musical. En una esquina también aparece el logo en negro de Spotify, por lo que podría estar relacionado con algún evento promocional.

A mediados de junio, Rosalía publicó un carrusel de imágenes donde las partituras musicales eran las protagonistas, al igual que ocurre con el cartel de la plaza del Callao. Enfundada en un top, un pañuelo y un gorro con los dibujos de una partitura, varias notas y la clave de sol, Rosalía posaba en un parque. Tras estas fotos, en la publicación de la artista también se podían ver instantáneas del estudio de grabación, además de imágenes de una clave de sol sobre la cama y el dibujo de este símbolo.

Una nueva foto de perfil en Instagram

Este mismo martes 14 de octubre, Rosalía también ha utilizado su cuenta de Instagram para alertar a los fans. En esta red social, la cantante ha cambiado su foto de perfil, mostrando un destello de luz que sigue la estela del concepto de su álbum. Esto se suma al hecho de que la cantante ha dejado entrever que su nuevo proyecto jugará con el concepto de lo celestial y que se envolverá del género de la ópera, tal y como desveló al compartir una misteriosa partitura en sus redes sociales.

Una cosa está clara: cada vez queda menos para conocer todos los detalles sobre el nuevo proyecto de Rosalía...