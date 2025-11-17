Rosalía se pasa el juego al interpretar 'LA PERLA' en directo en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

Rosalía sabe cómo sonar elegante hasta en el despecho. La cantante catalana lo demuestra en LA PERLA, la canción que eligió para interpretar en su visita este domingo a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

La catalana sorprendió durante su entrevista en el programa al cantar por primera vez en directo el tema del disco LUX que muchos relacionan directamente con Rauw Alejandro, sobre todo después de que la cantante publicase unas imágenes vestida de novia como visuales de la canción. Recientemente la cantante aseguró que canceló su compromiso con el puertorriqueño días antes de la fecha de su boda.

Para su actuación en el late nighttambién eligió un vestido blanco que recordaba al de una novia y se acompañó de una orquesta. Parte de su número musical lo hizo subida sobre unos colchones en forma de tarta nupcial de los que se bajó para pasear por el plató sosteniendo una enorme perla en la mano izquierda.

Antes de actuación, censurada con un pitido en la frase Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón, Rosalía dio clases de canto e interpretación con Jimmy Fallon. La cantante enseñó al presentador a hacer suya la letra de canción mientras interpretaba el tema a capela.

Cuando Fallon tenía el tono, la letra y los movimientos dominados, juntos cantaron parte de la canción llevándose el aplauso del público, aunque para aplauso el que se llevó Rosalía al terminar de cantar LA PERLA en directo.

La letra de 'La Perla' de Rosalía y Yahritza y Su Esencia

Hola, ladrón de paz

Campo de minas para mi sensibilidad

Playboy, un campeón

Gasta el dinero que tiene y también el que no

Él es tan encantador, estrella de la sinrazón

Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón

Tienes el podio de la gran desilusión

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuidao

El rey de la 13 14

No sabe lo que es cotizar

Él es el centro del mundo

Y ya después ¿lo demás qué más dará?

Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra

Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas

Te harán un monumento a la deshonestidad

No me das pena

Quien queda contigo se drena

Siempre se autoinvita

Si puede vive en casa ajena

Red flag andante, tremendo desastre

Dirá que no fue él, que fue su doppelgänger

Nunca le prestes na', no lo devolverá

Ser bala perdida es su especialidad

La lealtad y la fidelidad

Es un idioma que nunca entenderá

Su masterpiece, su colección de bras

Si le pides ayuda desaparecerá

La decepción local

Rompecorazones nacional

Un terrorista emocional

El mayor desastre mundial

Es una perla, nadie se fía

Es una perla, una de mucho cuidao