Rosalía se pasa el juego al interpretar 'LA PERLA' en directo en 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'
Rosalía lo ha vuelto a hacer. La cantante catalana ha brillado en su visita este domingo a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon al interpretar por primera vez en directo LA PERLA. Vestida de blanco como una novia y acompañada de una orquesta, la intérprete imprimió elegancia al despecho y se ganó al público con su voz y puesta en escena.
Rosalía sabe cómo sonar elegante hasta en el despecho. La cantante catalana lo demuestra en LA PERLA, la canción que eligió para interpretar en su visita este domingo a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
La catalana sorprendió durante su entrevista en el programa al cantar por primera vez en directo el tema del disco LUX que muchos relacionan directamente con Rauw Alejandro, sobre todo después de que la cantante publicase unas imágenes vestida de novia como visuales de la canción. Recientemente la cantante aseguró que canceló su compromiso con el puertorriqueño días antes de la fecha de su boda.
Para su actuación en el late nighttambién eligió un vestido blanco que recordaba al de una novia y se acompañó de una orquesta. Parte de su número musical lo hizo subida sobre unos colchones en forma de tarta nupcial de los que se bajó para pasear por el plató sosteniendo una enorme perla en la mano izquierda.
Antes de actuación, censurada con un pitido en la frase Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón, Rosalía dio clases de canto e interpretación con Jimmy Fallon. La cantante enseñó al presentador a hacer suya la letra de canción mientras interpretaba el tema a capela.
Cuando Fallon tenía el tono, la letra y los movimientos dominados, juntos cantaron parte de la canción llevándose el aplauso del público, aunque para aplauso el que se llevó Rosalía al terminar de cantar LA PERLA en directo.
La letra de 'La Perla' de Rosalía y Yahritza y Su Esencia
Hola, ladrón de paz
Campo de minas para mi sensibilidad
Playboy, un campeón
Gasta el dinero que tiene y también el que no
Él es tan encantador, estrella de la sinrazón
Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón
Tienes el podio de la gran desilusión
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla, nadie se fía
Es una perla, una de mucho cuidao
El rey de la 13 14
No sabe lo que es cotizar
Él es el centro del mundo
Y ya después ¿lo demás qué más dará?
Por fin vas a terapia, vas al psicólogo y también psiquiatra
Pero de qué te sirve si siempre mientes más que hablas
Te harán un monumento a la deshonestidad
No me das pena
Quien queda contigo se drena
Siempre se autoinvita
Si puede vive en casa ajena
Red flag andante, tremendo desastre
Dirá que no fue él, que fue su doppelgänger
Nunca le prestes na', no lo devolverá
Ser bala perdida es su especialidad
La lealtad y la fidelidad
Es un idioma que nunca entenderá
Su masterpiece, su colección de bras
Si le pides ayuda desaparecerá
La decepción local
Rompecorazones nacional
Un terrorista emocional
El mayor desastre mundial
Es una perla, nadie se fía
Es una perla, una de mucho cuidao