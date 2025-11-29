Rosalía podría actuar en el Movistar Arena de Madrid en marzo y abril de 2026

LUX Tour lleva siendo un misterio estas semanas. Los rumores apuntaban a que era a finales de este noviembre cuando la artista desvelaría las primeras fechas de su gira tras el lanzamiento de su cuarto álbum, pero de momento lo que se conocen son solo filtraciones.

Porque sí, un par de fechas y recintos fueron compartidas por error en 2026, además de la presunta forma del escenario que tendrá esta nueva gira. Pero ahora El Mundo adelanta que la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid durante la Semana Santa del año que viene.

Según apunta el citado medio, "distintas fuentes del sector" les han informado de que Rosalía actuará durante la semana del 30 de marzo al 5 de abril, "todavía faltan por precisar los días exactos y la fecha en que saldrán las entradas a la venta".

Estos conciertos coinciden con la Semana Santa, siendo en 2026 los días 2 y 3 de abril Jueves y Viernes Santo, lo que podría no ser casualidad, pues LUX se envuelve de espiritualidad, fe y la relación entre lo terrenal y lo celestial.

De momento ni Rosalía ni su equipo se ha pronunciado al respecto de ninguna fecha de LUX tour, ni de la existencia de este nombre que se expande ya como la pólvora para una posible gira, por lo que habrá que esperar a la confirmación oficial para hacerse ilusiones de ver a la artista en directo próximamente.