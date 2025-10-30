Rosalía presenta 'LUX' en Ciudad de México: "El disco está inspirado en mujeres santas"

Rosalíaha celebrado que el estreno de su disco LUX está a la vuelta de la esquina. Aunque el nuevo álbum de la artista no llegará a nuestras vidas hasta el 7 de noviembre, la artista tiene preparadas varias Listenings Party por el mundo, y la primera ha sido en Ciudad de México.

En este evento de presentación del disco, la catalana, que estaba entre bambalinas, apareció al final de la escucha, y fue recibida por un gran aluvión de aplausos por parte de sus fans.

La catalana tuvo así una primera toma de contacto con sus fans respecto a su cuarto álbum. Emocionada, agradeció a sus seguidores estar allí y haber escuchado su nuevo proyecto. "Me ha tomado años realizarlo y me siento muy agradecida", compartió con su público.

"El disco está inspirado en mujeres, santas, en misticismo femenino por todo el mundo. Me tiré un año solo haciendo las letras", detalló Rosalía sobre LUX. Parece que habrá proyecciones que acompañarán a todos esos mensajes del álbum, tal y como referencia Rosalía de la experiencia de la Listening Party.

Tras la primera escucha exclusiva de LUX, Rosalía celebró una gran fiesta con personalidades distintivas de México, aprovechando que es la semana del Día de Muertos.

Ciudades del Listening event de LUX

Después de Ciudad de México escucharán el disco en exclusiva los fans de Nueva York. En España se podrá asistir a la Listening Party solo en Barcelona, y se celebrará el 5 de noviembre, como en el resto de ciudades.