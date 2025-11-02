Rosalía presenta su nuevo disco en Nueva York con la presencia de Dua Lipa y Callum Turner

Es habitual que los artistas organicen eventos para que los fans más fieles puedan escuchar su música antes que nadie. Así lo han hecho Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Aitana o Rosalía, quien actualmente se encuentra recorriendo el mundo para presentar en exclusiva LUX, su nuevo disco que verá la luz el 7 de noviembre y del que todavía solo se conoce Berghain.

Tras hacer acto de presencia en Ciudad de México el pasado 29 de octubre, este sábado 1 de noviembre la artista ha llegado a Nueva York con su aureola rubia en el pelo y un vestido blanco para reproducir el álbum durante su listening party.

"¡Dios te bendiga, Rosalía!", ha gritado un fan antes de que la catalana empezase a hablar. "Estoy muy nerviosa. Gracias por estar aquí, por compartir este momento", ha dicho en inglés nada más llegar a The Weylin, en Brooklyn.

"Este álbum lo he hecho con la máxima esperanza posible", ha seguido diciendo. "Con la esperanza de poder compartirlo y que lo disfrutéis, eso es muy importante para mí. Cada idioma corresponde a diferentes historias de mujeres santas de todo el mundo", ha comentado sobre que el álbum incluya 13 idiomas distintos.

"Experiencia de diez", ha dicho un fan al finalizar el evento. "Ha sido increíble de principio a fin. Dua Lipa y muchos influencers han estado ahí. El sonido del disco es literalmente como si estuvieras en la iglesia, en una misa", ha añadido, asegurando que LUX abraza la música clásica.

Dua Lipa y Callum Turner, presentes en el evento

El evento en Nueva York ha sido muy similar al de Ciudad de México: Rosalía ha presentado el disco con unas palabras y luego ha dejado que sus fans disfruten de cada canción. Sin embargo, su cita en la ciudad estadounidense ha sido especial por la presencia de dos estrellas: la artista Dua Lipa y el actor Callum Turner.

Tal y como han captado las cámaras de Getty Images, la pareja ha sido vista cerca de The Weylin para asistir a la escucha privada de Rosalía.

Ciudades donde Rosalía presenta 'LUX' en exclusiva