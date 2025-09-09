Rosalía rescata la canción inédita 'De madrugá' para su nuevo proyecto

Rosalía está mas presente que nunca a base de campañas y pistas sobre u cuarto álbum de estudio, pero de momento se desconoce cuándo llegará nueva música de la catalana.

Sin embargo, la artista ha querido rescatar un tema inédito que ha cantado en directo varias veces desde 2018, pero que nunca ha publicado: De madrugá, una canción con el sonido de su álbum El mal querer que nunca ha visto la luz en versión estudio.

Los fans más acérrimos de la artista ya tenían en el radar el tema, pero la intérprete de Omega ha dado la sorpresa al utilizarla como banda sonora en su último proyecto. Y es que la catalana es la nueva imagen de la marca de lencería Calvin Klein, y ha añadido fragmentos de De madrugá en los anuncios.

Rosalía interpretó este tema en directo en varias ocasiones bajo su gira El mal querer y en algún festival, como en Lollapalooza Chile. De hecho, De madrugá formaba parte fija de la lista de canciones del tour.

Su pegadizo estribillo no tardó en circular por redes sociales pese a que la canción no estuviera en plataformas ni en el propio disco. Y siete años después la catalana la rescata en una campaña que parece que anticipa su esperado cuarto álbum.