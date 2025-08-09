¿'Rosalía Summer'? Todo lo que se sabe del cuarto álbum de la artista

Aunque a estas alturas nos gustaría decir que el nuevo disco de Rosalía se podrá escuchar muy pronto, todavía es un misterio.

Los últimos meses han sido toda una montaña rusa para los fans de la artista, que esperan como agua de mayo el cuarto disco de su ídolo. Este último año la cantante ha amenizado la espera con las canciones New Woman con Lalisa y Omega con Ralphie Choo y la sorpresa de Normal con Carolina Durante, pero lo que respecta al nuevo proyecto de momento hay menos claros que sombras.

Si bien con el lanzamiento de Motomami en 2022 Rosalía lanzó una gran promo antes del estreno del disco, en el caso de que R4 aterrice pronto a nuestras vidas parece que será de un día para otro.

Y es que esta gran expectación recae en el anuncio que hizo Charli XCX durante su concierto en el festival Coachella: la artista reveló que Rosalía podría volver en verano, entre otros nombres de artistas que, efectivamente, han vuelto con música en esta época estival, como Lorde.

Lo último que conocemos sobre el nuevo álbum de la artista es que nos ha mostrado su estilo musical y visual y no nos hemos dado ni cuenta. Así lo ha confesado para Paper Magazine cuando le han preguntado si piensa adelantar algo su próximo proyecto.

"Ya lo hice, solo que todavía no os habéis dado cuenta", ha revelado la catalana. Una declaración que ha enloquecido más aún a sus fans, quienes están sedientos del nuevo disco de la artista.

Por estas últimas declaraciones, recopilamos todo lo que se conoce del proyecto de Rosalía:

Una posible colaboración con Yailin

Entre todo lo que podría significar nueva música de Rosalía se cuela una posible colaboración entre la catalana y Yailin La Más Viral.

Así lo mostró la puertorriqueña en enero de este 2025 a través de un fragmento que compartió en redes sociales. En él, la expareja de Anuel AA cantaba e interpretaba por encima una canción que sonaba de fondo, que desveló la voz de Rosalía.

La canción suena a estilo rap, pero en inglés, un idioma alejado de lo que suelen hacer ambas artistas. Según el adelanto, Rosalía cantaría alguna estrofa del estribillo de letra provocativa y sensual.

Un videoclip grabado con un coro de niños

En marzo de este 2025 salió a la luz que Rosalía ya tenía grabado uno de los videoclips que formarán parte de su cuarto álbum de estudio tras Motomami, El Mal Querer y Los Ángeles.

Se rodó en la Montaña de Montserrat el mes de noviembre de 2024 —concretamente el día 11— y en él participaron un coro de niños cantores. Así lo explicó el podcast Que no surti d' aquí, de Catalunya Radio, que además señaló que se trata de L'Escolania de Montserrat, uno de los coros litúrgicos de niños cantores más antiguos de Europa.

Los niños que lo forman, que tienen una clara proyección musical al servicio del Santuario de la Santísima Virgen de Montserrat, se instruyen también en la formación humana y cristiana de la tradición multisecular de una escuela benedictina que tiene sus orígenes en el siglo XIII. Según el medio, el citado Santuario habría servido de localización para el rodaje de este videoclip.

Las cuatro nuevas canciones de Rosalía

En mayo de este 2025, los fans más avispados de Rosalía dieron con una gran pista: los cuatro nombres de nuevas canciones de la catalana. Gracias al acceso libre a la información de ASCAP, la Organización de Derechos de autor de Estados Unidos, hay cuatro canciones inéditas de la catalana registradas.

En este portal aparece mucha de la discografía de la artista, pero también tres nombres de temas no publicados todavía:No more dramah, La vida es chula, Sao Luis y Carcelera.

No more dramah está escrita por la propia Rosalía junto a Sergio Aparicio y Héctor Isac Ramón; Sao Luis es de la artista junto a Ravid Goldschmidt; La vida es chula también corre a cargo de Rosalía, pero esta vez junto a Octavio Bugni y Guillem Ibáñez, y Carcelera está creada por Rosalía junto a Pablo Díaz, más conocido como El Guincho.

Elementos alrededor la clave de sol

De manera mucho más abstracta, en junio de este 2025 los fans no pararon de comentar la última publicación de Rosalía en Instagram, un carrusel formado por fotografías de la artista con la clave de sol como la protagonista.

Enfundada en un top, un pañuelo y un gorro con los dibujos de una partitura, varias notas y la clave de sol, Rosalía posa en un parque, en el que incluso se eleva en el aire. Tras estas fotos, en la publicación de la artista también se pueden ver instantáneas del estudio de grabación, además de imágenes de una clave de sol sobre la cama y el dibujo de este símbolo.

La artista Doechii fue la que desató el caos al comentar la publicación: "Viene el álbum, sé que es cierto".

La religión, muy presente en las publicaciones

No es ninguna sorpresa que Rosalía se envuelva de elementos religiosos para su música, pero parece que la fe y la religión tendrán un gran peso en este cuarto álbum si tenemos en cuenta las referencias bíblicas que hace continuamente la catalana en redes sociales.

Santa Rosalía y San Lucas son dos santos a los que ha la estrella de la música hecho alusión este tiempo. De hecho, cuando Rosalía pasó una temporada en Madrid en mayo, compartió su visita en el Museo del Prado con mucho simbolismo: mostró el cuadro Santa Rosalía de Palermo en el Museo del Prado, algo que incide también en la importancia del propio nombre de la artista en la elaboración del disco.

¿Cuándo saldrá el cuarto disco de Rosalía?

Todo lo que publica Rosalía parece una pista, y en lo que respecta a la fecha de lanzamiento no es menos. La artista compartió en varias ocasiones 'Santa Rosalía', que se celebra el 4 de septiembre, pero si nos guiamos por los elementos cristianos de los que se hace eco la artista también podemos apuntar hacia otro lado.

Aunque parece estar más que confirmado que el cuarto álbum de Rosalía llega este 2025 -y parecía que en verano-, aún se desconoce el día y el mes. No obstante, los fans descubrieron que la artista republicó una publicación suya en X (antes Twitter) de 2014, cuando escribió: "El reino de Dios está en el hombre".

Rosalía compartió ese mensaje por San Lucas, que se celebra el 18 de octubre. ¿Anunciará ese día el lanzamiento oficial de su trabajo? ¿O es una pista de la fecha exacta de estreno?

Otro día a marcar en el calendario es el 2 de noviembre, según el experto en cultura pop SergioOpina, ya que ahí fue cuando Rosalía lanzó El mal querer en 2018 y cuando anunció MOTOMAMI en 2021.

Nuevo álbum en 2025 y gira en 2026

Según Hits Daily Double, revista comercial especializada en la industria musical estadounidense el cuarto álbum de estudio de la española verá la luz antes de que acabe el 2025, sin una fecha concreta. Pero, además, el medio aseguró en julio de 2025 que Rosalía tiene previsto realizar una gira de conciertos por estadios en 2026. Y lo haría con un nuevo mánager, ya que la cantante habría incorporado a su equipo a Jonathan Dickins de September Management.

Recopilados todos los detalles, ¿alguno da con la clave de cómo será el cuarto álbum de Rosalía?