Rosalía, Taylor Swift y Sabrina Carpenter entre los nominados a los BRIT Awards 2026

Los BRIT Awards , conocidos en español como Premios Brit, son los reconocimientos entregados por Industria Fonográfica Británica a la excelencia musical tanto de Reino Unido como a nivel internacional. Este 2026, nombres como los de Lola Young y Olivia Dean destacan entre la lista de nominados.

Los BRIT Awards 2026 celebran este sábado 28 de febrero su gala para entregar los premios a lo mejor de la música británica e internacional del último año.

Entre todas las categorías de los BRIT Awards 2026, Lola Young cuenta con cinco nominaciones, al igual que Olivia Dean, que cuenta con otras cinco. A nivel global, Rosalía, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Lady Gaga, o Chappel Roan están nominadas como Artista internacional del año.

Los Premios BRIT 2026 con Mastercard se celebrarán desde el Co-op Live de Mánchester, marcando la primera vez que el evento se celebra en la ciudad y fuera de Londres.

Por el momento, no se ha revelado la hora en la que se retransmitirá el evento y a través de qué plataforma.

Lista completa de nominados a los BRIT Awards 2026

Álbum del año

Dave - El niño que tocaba el arpa

Lily Allen - Chica del West End

Olivia Dean - El arte de amar

Sam Fender - Observando a la gente

Wolf Alice - El claro

Artista del año

Dave

Fred again

JADE

Lily Allen

Little Simz

Lola Young

Olivia Dean

PinkPantheress

Sam Fender

Self Esteem

Canción del año

Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings

Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)

Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) - Defying Gravity

Ed Sheeran - Azizam

Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Lewis Capaldi - Survive

Lola Young - Messy

Myles Smith - Nice To Meet You

Olivia Dean - Man I Need

Raye - Where Is My Husband!

Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In

Skye Newman - Family Matters

Mejor nuevo artista

Barry Can't Swim

EsDeeKid

Jim Legxacy

Lola Young

Skye Newman

Grupo del año

The Last Dinner Party

Pulp

Sleep Token

Wet Leg

Wolf Alice

Artista internacional del año

Bad Bunny

Chappell Roan

CMAT

Doechii

Lady Gaga

Rosalía

Sabrina Carpenter

Sombr

Taylor Swift

Tyler, The Creator

Grupo internacional del año

Geese

Haim

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami

Tame Impala

Turnstile

Canción internacional del año

Alex Warren - Ordinary

Chappell Roan - Pink Pony Club

Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys

Gigi Perez - Sailor Song

Gracie Abrams - That's So True

Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami - Golden

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

Ravyn Lenae - Love Me Not

Rosé & Bruno Mars - APT.

Sabrina Carpenter - Manchild

Sombr - Undressed

Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor Actuación alternativa/rock

Blood Orange

Lola Young

Sam Fender

Wet Leg

Wolf Alice

Mejor Actuación dance

Calvin Harris & Clementine Douglas

FKA twigs

Fred again..Skepta & PlaqueBoyMax

PinkPantheress

Sammy Virji

Mejor Actuación hip hop/grime/rap

Central Cee

Dave

Jim Legxacy

Little Simz

Loyle Carner

Mejor Actuación pop

Jade

Lily Allen

Lola Young

Olivia Dean

Raye

Mejor Actuación R&B