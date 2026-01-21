Rosalía, Taylor Swift y Sabrina Carpenter entre los nominados a los BRIT Awards 2026
Los BRIT Awards, conocidos en español como Premios Brit, son los reconocimientos entregados por Industria Fonográfica Británica a la excelencia musical tanto de Reino Unido como a nivel internacional. Este 2026, nombres como los de Lola Young y Olivia Dean destacan entre la lista de nominados.
Los BRIT Awards 2026 celebran este sábado 28 de febrero su gala para entregar los premios a lo mejor de la música británica e internacional del último año.
Entre todas las categorías de los BRIT Awards 2026, Lola Young cuenta con cinco nominaciones, al igual que Olivia Dean, que cuenta con otras cinco. A nivel global, Rosalía, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Lady Gaga, o Chappel Roan están nominadas como Artista internacional del año.
Los Premios BRIT 2026 con Mastercard se celebrarán desde el Co-op Live de Mánchester, marcando la primera vez que el evento se celebra en la ciudad y fuera de Londres.
Por el momento, no se ha revelado la hora en la que se retransmitirá el evento y a través de qué plataforma.
Lista completa de nominados a los BRIT Awards 2026
Álbum del año
- Dave - El niño que tocaba el arpa
- Lily Allen - Chica del West End
- Olivia Dean - El arte de amar
- Sam Fender - Observando a la gente
- Wolf Alice - El claro
Artista del año
- Dave
- Fred again
- JADE
- Lily Allen
- Little Simz
- Lola Young
- Olivia Dean
- PinkPantheress
- Sam Fender
- Self Esteem
Canción del año
- Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings
- Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)
- Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) - Defying Gravity
- Ed Sheeran - Azizam
- Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
- Lewis Capaldi - Survive
- Lola Young - Messy
- Myles Smith - Nice To Meet You
- Olivia Dean - Man I Need
- Raye - Where Is My Husband!
- Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In
- Skye Newman - Family Matters
Mejor nuevo artista
- Barry Can't Swim
- EsDeeKid
- Jim Legxacy
- Lola Young
- Skye Newman
Grupo del año
- The Last Dinner Party
- Pulp
- Sleep Token
- Wet Leg
- Wolf Alice
Artista internacional del año
- Bad Bunny
- Chappell Roan
- CMAT
- Doechii
- Lady Gaga
- Rosalía
- Sabrina Carpenter
- Sombr
- Taylor Swift
- Tyler, The Creator
Grupo internacional del año
- Geese
- Haim
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami
- Tame Impala
- Turnstile
Canción internacional del año
- Alex Warren - Ordinary
- Chappell Roan - Pink Pony Club
- Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
- Gigi Perez - Sailor Song
- Gracie Abrams - That's So True
- Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami - Golden
- Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
- Ravyn Lenae - Love Me Not
- Rosé & Bruno Mars - APT.
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Sombr - Undressed
- Taylor Swift - The Fate of Ophelia
Mejor Actuación alternativa/rock
- Blood Orange
- Lola Young
- Sam Fender
- Wet Leg
- Wolf Alice
Mejor Actuación dance
- Calvin Harris & Clementine Douglas
- FKA twigs
- Fred again..Skepta & PlaqueBoyMax
- PinkPantheress
- Sammy Virji
Mejor Actuación hip hop/grime/rap
- Central Cee
- Dave
- Jim Legxacy
- Little Simz
- Loyle Carner
Mejor Actuación pop
- Jade
- Lily Allen
- Lola Young
- Olivia Dean
- Raye
Mejor Actuación R&B
- Jim Legxacy
- Kwn
- Mabel
- Sasha Keable
- Sault