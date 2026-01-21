PREMIOS BRITÁNICOS DE MÚSICA

Rosalía, Taylor Swift y Sabrina Carpenter entre los nominados a los BRIT Awards 2026

Los BRIT Awards, conocidos en español como Premios Brit, son los reconocimientos entregados por Industria Fonográfica Británica a la excelencia musical tanto de Reino Unido como a nivel internacional. Este 2026, nombres como los de Lola Young y Olivia Dean destacan entre la lista de nominados.

Sabrina Carpenter actuando en los BRIT Awards 2025
Madrid21/01/2026 19:42

Los BRIT Awards 2026 celebran este sábado 28 de febrero su gala para entregar los premios a lo mejor de la música británica e internacional del último año.

Entre todas las categorías de los BRIT Awards 2026, Lola Young cuenta con cinco nominaciones, al igual que Olivia Dean, que cuenta con otras cinco. A nivel global, Rosalía, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Lady Gaga, o Chappel Roan están nominadas como Artista internacional del año.

Los Premios BRIT 2026 con Mastercard se celebrarán desde el Co-op Live de Mánchester, marcando la primera vez que el evento se celebra en la ciudad y fuera de Londres.

Por el momento, no se ha revelado la hora en la que se retransmitirá el evento y a través de qué plataforma.

Lista completa de nominados a los BRIT Awards 2026

Álbum del año

  • Dave - El niño que tocaba el arpa
  • Lily Allen - Chica del West End
  • Olivia Dean - El arte de amar
  • Sam Fender - Observando a la gente
  • Wolf Alice - El claro

Artista del año

  • Dave
  • Fred again
  • JADE
  • Lily Allen
  • Little Simz
  • Lola Young
  • Olivia Dean
  • PinkPantheress
  • Sam Fender
  • Self Esteem

Canción del año

  • Calvin Harris & Clementine Douglas - Blessings
  • Chrystal & Notion - The Days (Notion Remix)
  • Cynthia Erivo (feat. Ariana Grande) - Defying Gravity
  • Ed Sheeran - Azizam
  • Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
  • Lewis Capaldi - Survive
  • Lola Young - Messy
  • Myles Smith - Nice To Meet You
  • Olivia Dean - Man I Need
  • Raye - Where Is My Husband!
  • Sam Fender (with Olivia Dean) - Rein Me In
  • Skye Newman - Family Matters

Mejor nuevo artista

  • Barry Can't Swim
  • EsDeeKid
  • Jim Legxacy
  • Lola Young
  • Skye Newman

Grupo del año

  • The Last Dinner Party
  • Pulp
  • Sleep Token
  • Wet Leg
  • Wolf Alice

Artista internacional del año

  • Bad Bunny
  • Chappell Roan
  • CMAT
  • Doechii
  • Lady Gaga
  • Rosalía
  • Sabrina Carpenter
  • Sombr
  • Taylor Swift
  • Tyler, The Creator

Grupo internacional del año

  • Geese
  • Haim
  • Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami
  • Tame Impala
  • Turnstile

Canción internacional del año

  • Alex Warren - Ordinary
  • Chappell Roan - Pink Pony Club
  • Disco Lines & Tinashe - No Broke Boys
  • Gigi Perez - Sailor Song
  • Gracie Abrams - That's So True
  • Huntr/x, Ejae / Audrey Nuna/ Rei Ami - Golden
  • Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
  • Ravyn Lenae - Love Me Not
  • Rosé & Bruno Mars - APT.
  • Sabrina Carpenter - Manchild
  • Sombr - Undressed
  • Taylor Swift - The Fate of Ophelia

Mejor Actuación alternativa/rock

  • Blood Orange
  • Lola Young
  • Sam Fender
  • Wet Leg
  • Wolf Alice

Mejor Actuación dance

  • Calvin Harris & Clementine Douglas
  • FKA twigs
  • Fred again..Skepta & PlaqueBoyMax
  • PinkPantheress
  • Sammy Virji

Mejor Actuación hip hop/grime/rap

  • Central Cee
  • Dave
  • Jim Legxacy
  • Little Simz
  • Loyle Carner

Mejor Actuación pop

  • Jade
  • Lily Allen
  • Lola Young
  • Olivia Dean
  • Raye

Mejor Actuación R&B

  • Jim Legxacy
  • Kwn
  • Mabel
  • Sasha Keable
  • Sault