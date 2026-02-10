Ruslana adelanta 'que duela bien', el quinto tema de su EP 'Catarsis'

A tres días del lanzamiento de su EP Catarsis, Ruslana nos adelanta su tema que duela bien, uno de los cinco que se incluirán en este próximo disco.

La artista canaria, quien compartió la semana pasada tanto la portada del disco como el resto de las canciones que lo conforman y la fecha de lanzamiento, ha subido a su cuenta de TikTok un vídeo en el que aparece corriendo y cantando el nuevo tema por una calle de Madrid.

Sin embargo, tan solo hemos podido escuchar un pequeño adelanto:

Según ya se había adelantado, este nuevo proyecto hará un viaje a través de todas las emociones que se experimentan en el recorrido de la adolescencia a la adultez. Además, el disco estará lleno de "canciones energéticas, bailables y llenas de la energía rebelde que caracteriza a Ruslana".

Tracklist de 'Catarsis'