Sabrina Carpenter estrena 'Such a Funny Way', una canción secreta de 'Man's Best Friend'
Hasta ahora, este bonus track de Sabrina Carpenter podía escucharse tan solo en las ediciones físicas de Man's Best Friend o en su web oficial, pero ahora la artista ha decidido lanzarlo para todo el público.
Por si te habías quedado sin regalo de Papá Noel, Sabrina Carpenter tenía listo un bonus track de su disco Man's Best Friend, que tan solo estaba disponible en la versión física.
El tema, Such a Funny Way, fue publicado en todas las plataformas el 24 de diciembre como agradecimiento a sus fans "por un año tan hermoso".
"Los quiero muchísimo. ¡Gracias por cuidar estas canciones como yo y por un 2025 tan especial! Me siento afortunada de saber que aún queda mucho por venir", compartió en su publicación. Además, la artista señaló que la canción estaba dirigida a aquellos que necesitaran una "canción catártica para un colapso navideño".
Y es que este tema melancólico de pop suave Sabrina nos habla de aquellas relaciones en las que se da más de lo que se recibe y de ese miedo a dejar ir que nos hace caer en los mismos errores.
Además, la artista publicó un vídeo con la letra de la canción en estilo vintage, en el cual aparece vestida con el glamuroso estilo del antiguo Hollywood y rodeada de hombres en traje.
La inspiración de 'Man's Best Friend'
Con Man's Best Friend, séptimo álbum de estudio de la cantante, Sabrina Carpenter logró posicionarse en el número uno de las listas de éxitos.
En una entrevista a Apple Music, la cantante reveló que una "nueva experiencia de desamor" había inspirado este disco. "Creo que salí de una situación triste mucho menos amargada de lo que pretendía o esperaba", compartió.
Además, señaló que su música es ahora un reflejo de un momento de su vida "en el que realmente no tienes mucho tiempo para deprimirte y llorar".
Para ella, fue todo un proceso de aceptar que era mejor salir a la calle y mantenerse positiva, cambiando su mentalidad para reconocer que no estaba "dañada" incluso si había sido "herida".
Letra 'Such a Funny Way'
Must be that you want me
So much that you don't have the words
Keep me far from friends and family
Baby, that's just one of your quirks
And if distance makes you fonder
I'm flattered by the distance you seek
Yeah, you know just how to thrill me
Oh, honey, how you kill me
You have such a funny way
Of saying: I love you
Forgetting me more every day
It gets me every time
When I call you, but you're not replying
Oh, I'm sure you're busy 'cause you're trying
To show me I'm the girl you long for every day
You have such a funny way
My sweater from the night we met
How sweet that you're returning it
Oh, what a lovely sentiment
You said: Don't contact me again
And what a strange coincidence
Your grandma died and died again
And I would send condolences
If one of my phone calls would just go through
Kill me in many ways you do, my baby
You have such a funny way
Of saying: I love you
Forgetting me more every day
It gets me every time
When I call you, but you're not replying
Oh, I'm sure you're busy 'cause you're trying
To show me I'm the girl you long for every day
You have such a funny way
It's funny you're out drinking
Funny I'm at home
Funny everybody knows something that I don't
Funny how I do this
Every single time
So funny that I have to laugh
Just so I don't cry
Just so I don't cry
You have such a funny way
Of saying: I love you
You have such a funny way
You have such a funny way