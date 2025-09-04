Sabrina Carpenter explica por qué fueron necesarios cinco hombres para hacer la foto de la portada de 'Man's Best Friend'

La polémica se desató al empezar junio. Sabrina Carpenter compartió con sus seguidores la portada de Man's Best Friend, su ya lanzado séptimo álbum de estudio, y las críticas no tardaron en llegar.

En la imagen, la cantante de 26 años aparece a cuatro patas junto a un hombre que le agarra el pelo y al que no se le ve la cara. Los usuarios de redes la juzgaron rápidamente por sumisa y la realidad es que sus intenciones eran muy distintas.

Tres meses después de que empezasen las críticas, la cantante ha explicado su verdadero objetivo en una entrevista con Zane Lowe. "Quería que un hombre jugara con mi pelo y, de hecho, usé a cinco hombres diferentes para hacer esta foto porque ninguno sabía hacerlo. Todos me lo jalaban", ha contado la cantante, que tras la polémica publicó hasta cinco portadas alternativas.

"Estaban nerviosos por tener mi pelo en las manos. Así que el agarre parecía como si me estuvieran tirando de él", ha explicado en la entrevista.

El propósito de la foto era otro muy distinto al la interpretación que hicieron de ella los usuarios de internet. Sabrina Carpenter quería una portada atrevida y juguetona. Lo que quería era expresar algo como 'Llegué hasta aquí por mí misma, aquí estoy; esta es alguien a quien quiero, pero también alguien que emocionalmente puede hacer mucho con el corazón y las emociones", continúa en la entrevista ya disponible en los canales del presentador.

Si Sabrina Carpenter y su equipo eligieron esta foto fue porque "era la más especial". Tenía la iluminación adecuada y la expresión de control en la cara "aunque estuviera a cuatro patas"...

Control es la idea sobre la que se articula la portada, como había contado previamente en CBS Mornings. "Es tener el control: ser consciente de tu falta de control y de cuándo quieres tenerlo. Creo que, como mujer joven, eres tan consciente de cuándo tienes el control como de cuándo no", explicó la cantante días después de lanzar el disco.