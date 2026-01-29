Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Olivia Dean... Todas las actuaciones musicales confirmadas de los Grammy 2026

Aunque quedan tan solo unos días para la celebración de los Grammy 2026, los premios más importantes de la música continúan ampliando su lista de actuaciones musicales.

Hasta ahora había grandes artistas confirmados como Sabrina Carpenter, Lola Young, sombry Olivia Dean, entre otros, pero ahora se añade el nombre de Justin Bieber, quien se estrenará en los Grammy después de cinco años sin actuar en directo.

Al intérprete de Daissiesse suman nuevos nombres que deleitarán con su música sobre el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles (California) el domingo 1 de febrero —en España, durante la madrugada del lunes 2 de febrero—.

A la espera de alguna confirmación más, estos son todos los artistas que actuarán en los Grammy 2026: